В Ростове вынесли приговор 33-летнему мужчине, который самым изуверским образом обошелся с любимой женщиной: 10 лет (!) она ждала его из колонии.ИЗБИЛ ИЗ-ЗА СТАРЫХ ФОТОРустам (имена героев изменены, - прим. автр.) угодил в колонию еще 13 лет назад за дерзкое разбойное нападение. Отсидел 10 лет. А после освобождения пришел к своей любимой женщине, красавице-блондинке Наталье. Она его ждала и, видимо, любила. Иначе и не объяснить: почему молодая, успешная женщина, с собственной отдельной квартирой и хорошей рабой бухгалтера остановила свой выбор именно на этом человеке.Их роман продолжился. Рустам устроился на работу. Казалось, что старался наладить нормальную жизнь. Но однажды с ним произошел чудовищный срыв: внезапно он превратился в настоящего зверя. А поводом для этого послужило то, что в квартире Натальи он нашел какие-то фотографии. То ли свои, то ли ее… И ему не понравилось то, как они были подписаны: усмотрел в этих надписях дерзость и вольность.А дальше все происходило, как в фильме ужасов. Мужчина выскочил на балкон, где в это время находилась Наташа, и с размаху ударил ее кулаком в лицо. Практически сразу же отправив в нокаут. Но этого взбешенному любовнику показалось мало. Увидев, что Наталья приходит в себя, он схватил ее за волосы и принялся бить головой о батарею на кухне, а потом – о холодильник. Из сломанного носа женщины текла кровь, она не успевала опомниться, как получала все новые и новые удары.С РАЗМАХУ ПРЫГНУЛ НА НОГУНо и после взбешенный любовник не унимался. Он потащил ее в спальню, где принялся бить головой об пол. Затем связал несчастной руки поясом от ее же халата, затолкал в рот кляп из подвернувшейся под руку тряпки и начал наносить удары в живот. Пытаясь хоть как-то сопротивляться, несчастная постаралась оттолкнуть его ногой. Но он схватил ее ногу и с размаху прыгнул на нее, сломав женщине лодыжку!Какое-то время изверг таскал любимую женщину волоком по всей квартире, бил головой о батареи и мебель, выкручивал ей запястья. А та не могла даже закричать от боли и ужаса. Да и силы периодически покидали ее. Соседи, слыша звуки странных ударов и стоны, понимали, что в квартире происходит что-то нехорошее. Стучали, звонили в дверь. Требуя открыть или прекратить это безобразие. Но Рустам, естественно, не открывал им. Затихал ненадолго. А потом вновь продолжал экзекуцию и издевательства над любимой женщиной, становясь в них все изощренней и беспощадней.Зажав ее туловище между ног, садист принялся клоками выдирать роскошные белокурые волосы Наташи. А после схватил ножницы и вовсе обрезал жертве все косы.ПОПРОСИЛА ОТГУЛ У НАЧАЛЬСТВАВсе эти издевательства продолжались двое суток, пришедшиеся как раз на выходные дни. А в понедельник с утра женщине стала звонить с работы обеспокоенная начальница. Ведь до сих пор еще ни разу не случалось, чтобы всегда пунктуальная и дисциплинированная сотрудница опаздывала или пропадала без предупреждения.Рустам, немного остыв от своей запредельной злости и понимая, что лишний шум и расспросы ему ни к чему, приказал Наталье ответить: мол, ей нездоровится и попросить у руководства отгул на пару-тройку дней.Но начальнице показалось очень странным, что голос Наташи был очень тихий и больше походил на стон. А еще, что на вопросы она отвечает односложно, будто с ней рядом тот, кого она безумно боится, и ей не дают сказать лишнего.А буквально через пару минут Наташа умудрилась втайне от озверевшего любовника сделать на телефон и отправить по вотсапу начальнице свое фото, сообщив, что ее избил любовник.- Я немедленно вызываю тебе скорую! А если надо, то и полицию! – стала громко кричать в трубку начальница, которая пришла в ужас, увидев заплывшее от кровоподтеков лицо и остриженные волосы сотрудницы.ШЛА, НАПАЛИ, РЕАНИМАЦИЯИ тут изверг испугался. Он не хотел новый срок. И, в итоге, уговорил Наталью сказать, что он сам отвезет ее в больницу. Говорил, что любит ее. И, дескать, не хочет же она, чтобы он снова отправился в колонию и они перестали видеть друг друга…Любовник, и правда, сам привез Наталью в больницу. То ли из любви к нему, то ли из страха, но женщина сказала врачам, что на улице на нее напали и жестоко избили неизвестные.Несчастную сразу же госпитализировали в реанимацию: у пациентки были сломаны ребра, нога, нос, сотрясение мозга, ушибы внутренних органов и шок…Только вот ее начальница молчать не стала. Она позвонила родителям Наташи и рассказала, что произошло. Женщина настояла, чтобы те немедленно обратились в полицию. Сама она тоже была готова предоставить полицейским свою переписку в то роковое утро с пострадавшей сотрудницей. И выдать присланное ей фото.Рустама задержали. А дело дошло до суда.ПРОСТО БЫЛ НЕРВНЫЙ СРЫВ- У меня в тот день просто был нервный срыв, - заявил на суде Рустам. - Не ладились дела на работе, наступали конкуренты, беспокоила давняя травма ноги. Словом, накопилось все. А после пары неосторожных слов в быту все выплеснулось в такой вот форме. Я не мучил, не избивал целых двое суток. А удары нанес быстро - один за другим - я ведь бывший спортсмен. Она сама решила сказать, что ее избили на улице хулиганы. Боялась, что меня опять посадят и ей придется снова ждать.А Наташа… Она снова, после всего пережитого ужаса, боли и унижений смотрела на него влюбленными глазами. Женщина обратилась к суду с просьбой не наказывать своего любовника, ведь он извинился, а еще приходил в больницу, сказал, что жалеет о случившимся, и любит ее. Она его простила…Однако от уголовной ответственности за то, что чуть не отправил ростовчанку на тот свет, Рустама это не уберегло. Ему пришлось отвечать за свою жестокость.Как сообщила старший помощник прокурора Советского района Нино Калюжина, мужчине предъявили обвинение по статье «Причинении тяжкого вреда здоровью человека с особой жестокостью, издевательствами и мучениями для потерпевшей». Суд признал мужчину виновным и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.