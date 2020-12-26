В субботу, 26 декабря, погода в донской столице удивит ростовчан. Весьма сложным этот день будет для людей, планирующих поездки по городу и за его пределами. Дождь со снегом оставит на дорогах грязную кашу.В утренние часы будет от плюс двух до плюс четырех градусов, но из-за ветра ростовчанам будет казаться, что на улице минусовая температура. Днем столбик термометра достигнет отметки в плюс шесть градусов. На этом уровне температура воздуха продержится до ночи.По данным сервиса \\"Яндекс.Погода\\", в течение всего дня в городе ожидается дождь со снегом, который к вечеру только усилится. Скорость ветра составит около пяти метров в секунду.Автомобилистам стоит быть внимательнее во время поездок. Плохая видимость из-за осадков может поспособствовать аварийным ситуациям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пожар в Ростовской области 25 декабря 2020: двое детей погибли, еще двое - в больницеПожар в Ростовской области 25 декабря 2020 унес жизни двух маленьких девочек (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.