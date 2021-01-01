Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 января 2021 года: еще 392 человека заразились опасным вирусом в Ростовской области. Такие данные приводят специалисты донского Управления Роспотребнадзора. Коэффициент распространения инфекции равен единице, что соответствует норме. Всего за время пандемии ковид нашли у 52 043 жителей региона.Среди новых заболевших - 41,3 процента - это пациенты во возрасте от 46 до 65 лет.Лечение в стационарах получают 2 588 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 254 человека.- В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 16 человек с COVID-19. Это шесть женщин – 54, 67, две по 80 лет, 85, 88 лет и 10 мужчин – 44, 58, два по 62 года, 65, 66, 68, 73, 80, 82 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - добавили в региональном правительстве.Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 2 077 человек. А вот выздоровели 42 352 человека, в том числе за последние сутки – 244 дончанина. Под медицинским наблюдением находятся 32 108 человек. Сняты с медицинского наблюдения 105,41 тысячи жителей области. Лабораториями донского региона за сутки проведено 9 610 тестов на коронавирусную инфекцию.Известно, что новые инфицированные зарегистрированы в 44 городах и районах региона. В лидерах - Ростов, Батайск и Новошахтинск.КОНКРЕТНОГде еще нашли опасный вирус за суткиВ Ростове-на-Дону (149), Батайске (15), Новошахтинске (15), Таганроге (14), Белокалитвинском (14) районе, Новочеркасске (13), Сальском (12), Песчанокопском (11) районах, Гукове (8), Чертковском (8) районе, Каменске-Шахтинском (7), Азовском (7), Верхнедонском (7), Морозовском (7), Мясниковском (7), Неклиновском (7) районах, Звереве (6), Шахтах (6), Кагальницком (6), Миллеровском (6), Тацинском (6) районах, Донецке (5), Кашарском (5), Аксайском (4), Волгодонском (4), Зерноградском (4), Зимовниковском (4), Куйбышевском (4), Целинском (4) районах, Волгодонске (3), Багаевском (3), Октябрьском (3), Родионово-Несветайском (3), Усть-Донецком (3), Обливском (2), Ремонтненском (2) районах, Азове (1), Егорлыкском (1), Каменском (1), Мартыновском (1), Милютинском (1), Семикаракорском (1), Советском (1), Тарасовском (1) районах.