Долгожданная Новогодняя ночь позади. О том, как она прошла, и с какими планами встретили 2021 год, с подписчиками делятся ростовские знаменитости.Так, самая известная блондинка Дона Виктория Лопырева опубликовала в своем Инстаграм фото с мужем у елочки.- Не важно, сколько нам лет, в каком часовом поясе мы живем, дома или на дежурстве встречаем праздник, все мы верим в лучшее и ждем чуда, - призналась титулованная красавица. - Безумный 2020-й многому нас научил. Научил ценить друг друга, дорожить каждой встречей, уважать врачей, учителей, курьеров и людей сотен других профессий, без которых бы мы не справились. Мы стали другими. А еще пожелала: - Пусть вы и все ваши близкие будут здоровы, пусть дела идут в гору, а новости будут только хорошими. С Новым годом, мои дорогие!Экс-«ВИА Гра» Татьяна Котова тоже не осталась в стороне от поздравлений. Фото в ярко-красной пижаме и с бокалом в руке она подписала так:- Хочется всем пожелать, чтобы в 2021 году со всеми нами произошло то самое чудо, о котором мы мечтаем. Да, у каждого оно свое, но оно обязательно самое заветное и самое важное. Желаю, чтобы все были здоровы и занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с друзьями и любимыми.А вот у действующей «Мисс Россия» из города Азова Алины Санько 31 декабря еще и день рождения.- Снегурочка я или новогодний подарочек, еще не определилась, но думаю, что все вместе, - скромно подписала она снимок в короне. - Не хочу длинных постов, просто поздравляю себя с днем рождения. Двигаемся дальше, иду вперед.Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева сделал фото у елочки вместе с мамой. Вместе они продемонстрировали идеальную растяжку в пижамах и на каблуках. Подпись к фото со шпагатом звучит так:- Новым Годом, мои хорошие!Не осталась в стороне от новогодних поздравлений и чета Дибровых, у которых на новогоднем столе была традиционна новогодняя индейка в исполнении супруги ТВ-ведущего.- Желаю всем вкусных праздников, - подписала Полина фото с мужем.Супруга тренера главной ростовской команды Валерия Карпина Дарья тоже поделилась совместным снимком с мужем.А донская модель Анастасия Тарасова и ее известный супруг футболист Дмитрий - поблагодарили каждого своего поклонника за поздравление.- Очень приятно, что не забываете, - написала Анастасия Тарасова. - Меня тоже обрадовал Дедушка Мороз (Спасибо большое, любимый).Правда, какой именно подарок получила звездная жена, она не уточнила.Зато бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Таганрога удивила стильным фото в вечернем платье, лежа в ванной.- Надеюсь у всех была чудесная и незабываемая новогодняя ночь! - написала роковая брюнетка. - Мы душевно отметили Новый год всей семьей в отеле, так как все рестораны и заведения закрыты ночью из-за карантина. Я уже в предвкушении нового года и новых событий, которые меня ждут в 2021! Желаю всем вам, чтобы этот Новый год был незабываемым, успешным и счастливым!