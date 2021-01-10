Одна новогодняя ночь может перевернуть весь привычный уклад жизни с ног на голову. Да так, что потом достаточно долго приходится возвращаться к рабочему режиму, тем более что между праздничными итрудовыми буднями - целых десять дней (!) выходных. О том, как помочь себе настроиться на нужный лад, рассказала член Европейской ассоциации психотерапевтов Екатерина Трофимова.ВЫСЫПАТЬСЯ, ПИТЬ И ЕСТЬ ПРАВИЛЬНО- Действительно, наш организм привыкает к расслабленному и размеренному образу жизни, - говорит специалист. - Причин тому несколько. Во-первых, это питание, которое в период праздников и новогодних каникул трудно назвать сбалансированным. Во-вторых, это сон - где упал, там и сплю, сколько хочу, столько и сплю. Ну, и наконец, это времяпрепровождение. Если раньше все подчинялось определенному плану - дом-работа, работа-дом, а еще - время на отдых, то теперь мы могли круглосуточно смотреть телевизор, сериалы с 1 по 15 серию разом, ходить по гостям и принимать их у себя дома в ритме нон-стоп.Поэтому, для того, чтобы приступить к рабочим будням есть несколько правил, которые помогут сделать это быстрее.- Необходимо помнить, что все базируется на физиологии, - продолжает Екатерина Владимировна. - И в частности, нижний пласт пирамиды потребностей по Маслоу - физиологические, удовлетворение которых позволит подниматься вверх, вплоть до решения задач самого высокого уровня. Другими словами - если вы не справились с режимом питания, продолжаете не высыпаться, допоздна засиживаетесь с гостями, то будет сложно решать и рабочие задачи, а качество работы будет низким. Поэтому необходимо выровнять график сна и бодрствования, высыпаться и на первое время отказаться от походов в гости, где неизбежны переедания и лишние калории. Старайтесь питаться дома, сбалансировано - так, как это необходимо вашему организму, и помните про питьевой режим. Для пробуждения - стакан-два теплой воды, медитация, зарядка. Все эти простые вещи помогут вам приступить к работе в добром здравии и хорошем настроении.ОТ ПРОСТОГО - К СЛОЖНОМУДальше - больше.- Для начала надо составить распорядок дня, - уверена собеседница, - вспомнить то, к чему мы хотим вернуться: во сколько вставать, сколько нужно времени для того, чтобы привести в порядок себя, приготовить завтрак, собраться на работу или решить ту или иную задачу. Конечно, рекомендуется еще перед праздниками - сохранять список задач с недовершенными вопросами, чтобы в голове быстро составить общий план работы. Но, если такого плана вы не составляли, то придется - написать такой список задач, которые требуют решения: насколько они выполнены, и что еще необходимо сделать для этого.При этом в первые дни перегружать себя работой нельзя.- Так, перерывы могут быть не через час, а через полчаса или тогда, когда нестерпимо хочется выпить чашечку чая или пообщаться с коллегами, - рассказала психолог. - Кстати, общение с последними может быть очень терапевтичным: обмен чувствами, хлопотами, эмоциями, поможет нам почувствовать общность и улучшить рабочую атмосферу. Иными словам, в первые дни это такой \\"лайт\\" режим, когда вы входите в рабочий ритм постепенно. Вы идете по намеченному плану, но позволяете себе быть не слишком строгими к некоторым его нарушениям. Стоит начинать с простых задач, сложность которых должна постепенно нарастать. Есть еще один прием, который часто используется в тайм-мененджменте: запланируйте промежутки для отдыха, мысли о нем помогут справиться и с рутинной работой.ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙПо словам Екатерины Трофимовой, есть еще одно нехитрое правило - помогая другим людям, мы помогаем себе: чувствуем себя сильными, своя работа ладится и удается преодолеть полосу препятствий на пути к ровному и спокойному времяпрепровождению.- А вот, если работа не приносит никакого удовлетворения - это уже другой вопрос, который заставляет задуматься: а тем ли я занимаюсь, на той ли работе работаю, - говорит психолог. - Возможно, стоит повысить свою квалификацию, перейти на другую должность или вообще поменять работу.Но какой бы ответ вы не выбрали - радуйте себя и балуйте, позволяйте себе поездки, путешествия, встречи с друзьями почаще, а не только в новогодние каникулы. Можно сделать себе день катания на коньках, устроить день скалолазания или заплыв.Не забывайте и о простых радостях - шопинг, баня, массаж. В идеале мы должны получать удовольствие даже от простых вещей - запаха любимого шампуня и уюта в собственном доме, а в каждом дне всем необходимы позитивные эмоции.