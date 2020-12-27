В воскресенье, 27 декабря в донской столице в течение всего дня ожидается дождь со снегом.Погода может испортить ростовчанам впечатления от выходного. Из-за ветра и осадков в этот день жителям и гостям города лучше отказаться от прогулок и перемещений в транспорте.Так, утром и днем температура воздуха прогреется до плюс двух градусов тепла. Скорость ветра в среднем составит около двух метров в секунду, что, как считают синоптики, создаст ощущение минусовой температуры. Тучи заволокут небо над городом.По данным сервиса \\"Яндекс.Погода\\", в Ростове-на-Дону заметно похолодает к вечеру. Столбик термометра опустится до нуля, а ночью до минус двух градусов.Водителям советуют быть предельно внимательными во время поездок, особенно в вечернее и ночное время. Резкое понижение температуры воздуха превратит дороги Ростова-на-Дону и области в ледяной каток. А это может привести к росту числа аварий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростове-на-Дону построят реабилитационный центр для детей-инвалидовСпециалисты приступят к разработке проекта (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.