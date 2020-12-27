Радостное событие произошло в Ростовском зоопарке: в семье белых медведей Кометы и Айона родился долгожданный малыш. Это первый белый медвежонок, родившийся в донской столице за последние 32 года.Молодая мама Комета и ее малыш чувствую себя хорошо. Специалистам пока не удалось установить пол новорожденного белого медвежонка.Впервые за всю многолетнюю историю медведица самостоятельно кормит малыша. Если все пойдет хорошо, то питаться материнским молоком медвежонок будет до двух лет.Сейчас сотрудники зоопарка стараются лишний раз не беспокоить медведицу, чтобы не отвлекать в первые дни материнства.- Комета вынашивала малыша в течение восьми месяцев. Медвежонок родился на свет весом всего около 500 граммов, - рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в Instagram.Малышу предстоит набраться сил и окрепнуть, поэтому он с мамой временно живет в берлоге.Отцом стал белый медведь Айон, который приехал в Ростов-на-Дону только в 2019 году из Ижевского, но уже успел полюбиться Комете.Посетители Ростовского зоопарка могут увидеть пока только главу семьи белых медведей. Познакомиться с новым обитателем зоопарка жителям и гостям Ростова-на-Дону предоставится возможность уже предстоящей весной.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В подвале многоквартирного дома в Ростове заживо замуровали котятЖивотных пытаются спасти (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.