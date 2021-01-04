Коронавирус в Ростове-на-Дону 4 января 2021 года: медики подключили к ИВЛ 271 пациента в тяжелом состоянии. В регионе зарегистрировано уже 53216 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных людей увеличилось на 388 человек.Донские медики зарегистрировали новых инфицированных в 39 городах и районах региона. Абсолютным лидером является Ростов-на-Дону, где заболели 169 человек. На втором месте оказался Таганрог - 18 новых заболевших с COVID-19, а на третьем - Гуково и Новошахтинск, где выявили по 13 зараженных коронавирусом. Меньше всего новых инфицированных в Волгодонске. За минувшие сутки там заболел только один человек.Сейчас лечение в стационарах Ростовской области получают 2635 пациентов. Медики взяли под наблюдение 31402 человека.Врачам удалось спасти от коронавируса за последние сутки – 485 человек. С момента начала пандемии в донском регионе вылечили 43641 человек.- В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия оказались еще 15 человек с COVID-19. Это семь женщин в возрасте от 50 до 80 лет, а также восемь мужчин - от 54 до 82 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - отметили в пресс-службе регионального правительстваВ Ростовской области жертвами COVID-19 стали 2126 человек.В лабораториях Дона за минувшие сутки протестировали на коронавирусную инфекцию 3341 человека. За все время специалисты выполнили уже 1425,83 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕдим и выздоравливаем: что есть во время коронавируса, рассказала врачЖиры должны составлять 30-35 процентов от калорийности суточного рациона (подробности)АЛЛО!сть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM