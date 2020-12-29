Прогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: астролог Ольга Шумилина рассказала, что ждет каждый знак зодиака в ближайшее время.2021 год — год Белого Металлического Быка. По словам Ольги Шумилиной, бык считается благородным животным: он упрям и трудолюбив, любит достаток и комфорт, не нападает первым, если его не дразнят. Большинство страстей, которые принесла нам Металлическая Крыса, будут медленно угасать, а дела пойдут на лад.ОВЕНОгненный Овен расширит круг друзей, у вас появится много единомышленников. В Новом году Овны будут проявлять активное участие в коллективной деятельности, чаще выходить в свет. Все, что случится в предстоящем 2021 году, со временем принесут пользу. Это касается даже ситуаций, которые вы считали неудачами. Овны пересмотрят свое понимание дружбы. С кем-то из друзей дружба укрепится, а с кем-то придется расстаться. Критерии отбора друзей будут жесткими. Участие в работе общественных организаций ста¬нет более активным и полезным для вас.ТЕЛЕЦВ 2021 году Тельцам представится шанс подняться на очередную ступеньку карьерной лестницы, а то и перемахнуть через одну — две. Постарайтесь обдумывать поступки, поумерить пыл в осуществлении собственных амбиций — это поможет избежать трений, проблем на службе и в бизнесе. Успех возможен, если Телец точно знает, чего хочет, и понимает, что ради достижения цели чем-то придётся пожертвовать и на время стать трудоголиком.БЛИЗНЕЦЫЛюди и обстоятельства, с которыми столкнутся Близнецы в Новом 2021 году, вдохновят расширить ин¬теллектуальные горизонты с помощью высшего образования, повышения ква-лификации, изучения или применения иностранных языков. Для Близнецов успешны будут деловые контакты с иностранными гражданами и фирмами. В течение года вас порадуют поездки.РАКВ год Белого металлической Быка Раков ждет успех в инвестициях и делах, связанных с недви-жимостью. Используйте возможность увеличения финансового состояния благодаря удаче или связям с нужными людьми. Холостые Раки могут заключить брачный союз. Получится избавится от долгов при наличии финансового плана и стратегии.ЛЕВУспех Львов во многом зависит от окружающих, интенсивное общение будет полезным. Потенциально перспективными будут новые союзы, созданные как в сфере любви, так и в сфере бизнеса. В последнем месяце года давно состоящие браке Львы могли заметить период повышенной конфликтности, разлада со второй половиной. В Новом 2021 году пересмотрите свои отношения и приложите усилия для выхода на новый уровень отношений.ДЕВАВ предстоящем году характер и масштаб работы Девы изменятся со знаком «плюс». Работа потре¬бует частых поездок или повышения ква¬лификации. Собственникам бизнеса понадобится нанять ра¬ботников, взаимоотношения с коллегами улучшатся или перейдут на новый уровень. В год Металлического Быка у Дев, работающих по найму, появятся перспективы. Спокойно относитесь к любым преобразованиям на работе, они пойдут на пользу. Почаще обращайте внимание на здоровье, серьезно отнеситесь к планированию времени для отдыха.ВЕСЫУ воздушных Весов в Новом 2021 году возникнет желание улучшить свою жизнь. У вас появится ощущение, что вы вполне способны добиться процветания. Захочется приобрести предметы роскоши, потратить больше времени на отпуск и позволить себе более изысканную или дорогую одежду. У Весов, занятых в творческих сферах, реализация проектов пройдет на «Ура!». Можно ожидать успеха в отношениях с противоположным полом. В предстоящем году Весы пойдут на риск и в большинстве случаев окажутся победителями. Возможно прибавление в семействе. Вас ждут праздники с друзьями, необычные новые увлечения и азарт.СКОРПИОНПредпринятые в 2021 действия расширят личные, профес¬сиональные и интеллектуальные горизонты Скорпионов. Активизируются совместная деятельность и контакты с членами семьи. В Новом году Скорпионы задумаются о более роскошном, просторном жилье или затеют ремонт и смену интерьера дома. Бездетные Скорпионы могут ждать прибавления в семье. В течение года Скорпионы могут отправиться в поездки, в том числе и за границу. Вас могут порадовать приезд родственников издалека.СТРЕЛЕЦНовый год принесет Стрельцам много новых перспективных знакомств и связей. Стрельцов, которые еще учатся, ждут успехи в обучении, приход новой и важной информации. Часто в этот период на человека сваливается огромное количество самой разной информации. Общение и путешествия станут более ин¬тенсивными, ваш круг знакомств расши¬рится, способствуя обмену идеями и ин¬формацией. В год Белого Металлического Быка у Стрельцов получиться сблизится с братьями и сестрами, порадоваться за их успех.КОЗЕРОГКозерогам Новый 2021 год подарит возможности и перспективы для расширения доходов. Особенно повезет Козерогам, занятым в делах, в которых задействовано много людей. Успех будет вам сопутствовать в таких сферах, как компьютерные технологии, СМИ, образование, политика. В год Быка деньги для Козерогов станут источником удовольствия, соответственно, сильно увеличатся траты. Бюджетной катастрофы можно избежать, если найти способ, как хранить и во что вкладывать средства.ВОДОЛЕЙВ Новом 2021 году свободолюбивые Водолеи увеличат вес собственного авторитета. Возможны склонность к чрезмерному потворству своим слабостям и, как результат, прибавление в весе. Благодаря строгому режиму дня и жесткой диете получится избежать этого искушения. В предстоящем году можно и нужно понять себя и изучить способы самосовершенство¬вания. Год Быка для Водолея – год освобождения от сдерживающих факторов в достижении личных целей.РЫБЫРыбам год Металлического Быка позволит погрузиться в себя, изучить свое бессознательное, открыть в себе новые грани личности. Возможен переезд в другой город, страну. Год для Рыб окажется периодом очень мощного и активного внутреннего роста. Вы будете охот¬нее помогать тем, кто попал в беду. Если вам потребуется помощь, она подоспеет вовремя — из тайных или неожиданных ис¬точников. Захочется заняться благотворительностью и поучаствовать в волонтерских движениях.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!