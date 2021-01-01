Сразу несколько серьезных пожаров произошли в первую ночь этого года в Ростовской области. Пока вся страна отмечала Новый год, в Зерноградском районе в селе Ленинка огнеборцы тушили частный дом. ЧП произошло в начале третьего ночи на улице Южной.Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, пожар произошел в частном доме, общая его площадь составила 32 квадратных метра. Спустя 17 минут удалось локализовать возгорание, а еще через пять минут полностью ликвидировать.В результате ЧП погибла 41-летняя женщина. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.Еще один пожар случился в слободе Никольской, что в Миллеровском районе Дона. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около четырех часов утра. Там произошел пожар, в результате которого пострадали двое мужчин 40 и 33 лет. Правда, огонь на площади в один квадратный метр удалось потушить еще до приезда огнеборцев. Причина пожара устанавливается.К сожалению, встретить Новый 2021 год не смог житель города Семикаракорска. В его доме около девяти часов вечера 31 декабря на улице Красноармейской вспыхнул пожар. Возгорание приехали тушить шесть человек огнеборцев на двух машинах.В результате, оказалось, что погиб 49-летний мужчина. По предварительным данным, причиной пожара в доме стало неосторожное обращение с огнем. По факту всех ЧП проводятся проверки.В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.- Помните, что от этого зависит не только ваша жизнь и жизнь ваших близких, но и сохранность имущества, - добавили в Главном Управлении МЧС России по региону.АЛЛО!В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».