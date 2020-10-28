«Моя жизнь больше не будет прежней»: Ростовчанка, которой удалили матку, отсудила у врачей 650 тысяч рублей

Женщине вызвали преждевременные роды, после чего наступили тяжелые последствия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница донской столицы Елена Иванова (имя изменено – прим. ред) всегда мечтала о двоих детях. Она без проблем родила сынишку и была уверенна, что выносит еще одного малыша.

Ради этой мечты она отказалась от карьеры: решила не выходить на работу из первого декрета и дождаться спокойно второй беременности. 36-летняя ростовчанка говорит, что просто не хотела подводить работодателя.

«ВРАЧИ НАСТАИВАЛИ НА АБОРТЕ»

И вот, долгожданное событие произошло! Тест показал две полоски. Елена и ее муж были счастливы, как никогда. Выбирали цвет коляски, думали об имени для малыша или малышки.

На учет в женскую консультацию Елена встала, как только узнала о своем положении. Все анализы и УЗИ сдавала в срок. Но на 20-ой неделе беременности, после очередного осмотра, оказалось, что у плода – порок сердца и предлежание плаценты. Все врачи, безоговорочно, настаивали на аборте.

- На таком позднем сроке аборты по медицинским показаниям в Ростове делают только в одной из городских больниц, — продолжает женщина. – У меня не было альтернативы, иначе выбрала бы другое медучреждение.

«ПРОШЛА ЧЕРЕЗ АД»

По словам Елены, врачи почти неделю - с понедельника по пятницу - пытались вызвать роды с помощью лекарственных препаратов. Но из этого ничего не вышло. Потом - перерыв на выходные. А в понедельник – вновь препараты для родов. В этот раз у женщины только отошли воды.

И только на следующий день, во вторник, пациентку прооперировали. После операции у Елены начались дикие боли в животе и подскочила температура. Она сообщила об этом персоналу больницы. Но дежурный врач не выписал даже обезболивающего.

А еще через пару дней у женщины начался сепсис, и отказали почки. Ее состояние стало критичным. Медики приняли решение об удалении матки. Иначе сохранить Елене жизнь не было возможности.

Женщина считает, что, если бы не промедление с операцией, если бы не холодное отношение к жалобам на боли после, то она бы сохранила женский орган и вновь могла бы стать матерью. Но, увы, время назад уже не отмотать.

ИНВАЛИДНСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ

После операции по удалению матки Елену перевели в другую больницу. Там она долгое время провела на гемодиализе. А вышла оттуда глубоким инвалидом.

- Мне дали первую группу инвалидности. Поначалу приходилось раз в неделю ездить на гемодиализ. Сейчас с пятой степени хронической болезни почек они восстановились до четвертой. Месяц назад меня перевели на инвалидность второй группы. Теперь, хотя бы, живу без гемодиализа, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» Елена.

Но жить ей теперь приходится в постоянных ограничениях. Так, женщине нельзя есть молочные продукты и мясо, - идет большая нагрузка на почки.

Кроме того, в левой руке установлена фистула (искусственное отверстие в теле для проведения гемодиализа – прим. ред). Руку нельзя сгибать, нельзя носить предметы весом больше пяти килограммов. Из физических нагрузок позволены только бег и быстрая ходьба.

Чтобы хоть как-то компенсировать потерю здоровья и моральный вред семье, супруги подали в суд на врачей. Они требовали пять миллионов рублей. На днях вынесено решение.

Больницу обязали выплатить Елене компенсацию в размере 650 тысяч рублей, а ее мужу – 100 тысяч рублей, а также компенсировать судебные издержки – около 50 тысяч рублей.

Елена отметила, что она и муж не удовлетворены решением и будут подавать апелляцию.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Меняются критерии оценки разумности

Алексей Пешков, специалист по медицинскому праву, г. Ростов—на-Дону:

- Решение суда по данному делу о частичном удовлетворении исковых требований моих доверителей пока не вступило в законную силу. А вообще с 2018 года в судебной практике происходят значительные изменения в сторону увеличения выплат по искам о возмещении морального вреда, меняются критерии оценки разумности, обоснованности и справедливости.

На мой взгляд, сам факт назначения подобного вида компенсации несет выражение того, что государство негативно относится к тем или иным формам противоправного поведения. Взыскание же судом обоснованного размера возмещения морального вреда судом должно, в итоге, сделать противоправное поведение невыгодным.