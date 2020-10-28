Пожар в городе Шахты 28 октября 2020: появилось видео борьбы с огнем в цехе по переработке пера

Цех загорелся рано утром. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

Пожар в городе Шахты 28 октября 2020: ЧП произошло около семи часов утра. По неустановленной пока причине загорелся цех по переработке пера ну улице Дачной, №284.

Изначально в ГУ МЧС по Ростовской области сообщали, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. Но уже через пару часов пламенем были объято 800 квадратов.

На месте пожар сейчас работают 73 человек и 23 единицы техники.

Как сообщил начальник третьего пожарно-спасательного отряда Руслан Елисеев, пожару присвоили третий ранг сложности.

Больше 70 человек тушат пожар. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

Спасатели также обнародовали видео с места ЧП. Кадры – удручающие. В амбарах, то и дело, вспыхивают языки пламени. По земле и полу разбросаны перья. В стороне, во дворе, стоят тюки с ними же. Видимо, работники или пожарные пытались спасти сырье.

Отметим, около девяти часов утра пожар был локализован, но полной ликвидации возгорания пока не произошло.

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Пожар в городе Шахты 28 октября 2020: горит цех по переработке пера

Пожар в городе Шахты 28 октября 2020: площадь возгорания составляет 300 квадратных метров

Пожар в городе Шахты 28 октября 2020: горит цех по переработке пера.

Сообщение о возгорании на улице Дачной, в доме №284 поступило на пульт дежурного около семи часов утра. По словам местного жителя, по неизвестной причине вспыхнул цех по переработке пера. На место незамедлительно выдвинулись спасатели.