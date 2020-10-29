Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 октября 2020: число зараженных дончан приблизилось к 30 тысячам

За сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще 16 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону прирост заболевших в Ростове-на-Дону составил 167 человек. В Ростовской области заразились еще 312 жителей. Число инфицированных с начала пандемии достигло 29 995.

Лечение в стационарах проходят 2 085 пациентов. Состояние 166 из них оценивается как тяжелое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще 16 человек. Среди них — 12 женщин в возрасте от 54 до 87 лет. Скончались четыре мужчины от 68 до 84 лет. У всех этих пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время жертвами ковида стали 805 человек.

Выздоровели еще 206 дончан. С начала пандемии вылечились от коронавируса 23 870 человек.

Коэффициент распространения инфекции снова превысил единицу. На 29 октября этот показатель составил 1,02.