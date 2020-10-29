«С гриппом не сравнить!»: ростовский врач, переболевший коронавирусом, рассказал всю правду о болезни

В донском регионе ежедневно сотни человек заражаются коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с covid-19 в Ростовской области крайне неутешительная. С каждым днем в регионе все больше людей заражаются коварным вирусом. Так, в среднем по региону, прирост заболевших в сутки – около 300 человек. Статистика летальных исходов также не снижается.

Итак, как начинается болезнь, как она протекает и что происходит после нее. Об этом на условиях анонимности рассказал врач из Ростова-на-Дону, сам переболевший ковидом.

ДОХОДИТ И ДО ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ

Сергей Тимченко (имя изменено – прим. ред)., пролежал в больнице 21 день. Он уверяет, - это ни с чем не сравнимое заболевание. Один из главных признаков: больной постоянно испытывает слабость.

- Причем, эта слабость не носит такой же характер, как при ангине или гриппе, - рассказывает доктор. - Состояние настолько сильнее, что ты не можешь даже двигаться. Не хочется ничего делать, вставать с кровати. При этом я не мог и спать. Так это, учитывая, что я перенес covid-19 относительно легко по сравнению с другими заболевшими.

Сергей Тимченко отмечает, что коронавирус часто «бьет» по центральной нервной системе. И тогда начинается кошмар.

- У меня возникли делирии (неврологическое расстройство – прим. автора), - продолжает собеседник. - Я не видел будущего. Жил одним днем. Глаза закрываю, а перед глазами – могилы. Никакого цвета. Никакой радости. Ничего нет. Все это, конечно, в моем случае было связано с центральной нервной системой. Я стал раздражительным и злым. Потерял обоняние: это значит, что вирус пробрался в центральную нервную систему. Еще раз подчеркну, вирус проникает глубоко туда, а не на слизистую и оттуда уже идет сам основной процесс. Могут возникнуть и психозы. По моему мнению, это самая настоящая нейроинфекция.

ПОТЕРЯ ОБОНЯНИЯ — ЕЩЕ НЕ САМОЕ СТРАШНОЕ

Как рассказал Сергей, симптомы коронавируса действительно могут быть разными. Но самый распространенный и очевидный – потеря обоняния. Хотя и бывает, что у больного коронавирусом оно не пропадает.

Но чаще всего, запахи все же исчезают, причем, постепенно. А потом, примерно через неделю от начала заболевания, человек перестает чувствовать все ароматы. Даже самые резкие – бензин, апельсин, духи. Затем обоняние возвращается, также - исподволь. Но восстанавливается полностью где-то месяца через полтора.

Еще один симптом, помимо температуры, это слабость. Причем, нарастает она также постепенно.

- Это не так, что ты, раз, и упал. Дней пять двигаешься, а потом – пик: ты просто лежишь и все, - делится врач.

Иногда у больного возникают судороги. Причем, очень сильные. Это тоже говорит о том, что вирусом поражена центральная нервная система.

Но случается и более редкая симптоматика.

- Например, мой 22-летний друг также переболел короновирусом. У него была невысокая температура: выше 38 не поднималась, но сильно болели и опухали суставы. Вначале думал, что артрит, - рассказывает Сергей. - Или у меня, например, была диарея, а у него – нет. Зато у товарища отреагировали мышцы и суставы.

Еще один симптом - сильная потливость по ночам и ранним утром.

- Человек просыпается с мокрой подушкой. Причем, днем такой потливости нет. И даже после отрицательных тестов чрезмерная потливость сохраняется около месяца, - говорит специалист.

ОПАСНОСТЬ ПОВСЮДУ

Сергей Тимченко призывает всех носить маски и перчатки. По опыту его пациентов, 50 процентов заболевают ингаляционным, то есть воздушно-капельным путем. Остальные - так называемым бытовым, - через продукты, деньги, плохо мытые руки.

- Вирус живет на поверхности примерно трое суток. Он может быть на хлебе, в магазине, в машине, на перилах. Да где угодно, - рассказывает врач. Причем, если человек заразился первым способом, то «корона» сильнее «бьет» по легким. Если вторым – по кишечнику и желудку. При этом одним людям достаточно побыть рядом с больным ковидом одну минуту и все, человек заразился. Другим и за два часа нахождения с «коронавирусным» в одной комнате ничего не будет. Все зависит от организма и иммунитета.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ЕЩЕ НЕ ГАРАНТИЯ

«Пакость» вируса заключается еще и в том, что больной долго и нудно выкарабкивается. Некоторые болеют больше месяца и меняют несколько препаратов-антибиотиков.

- Так, после того, как официально диагностировали ковид, пациент проходит назначенное лечение, а затем ему делают два теста, - сообщает медик. - И только когда оба отрицательные, то человек может выходить из дома. В моем случае один был отрицательный, второй - положительный. В общем, лечился долго. Такое ощущение, что 10 лет жизни потерял.

Но даже отрицательные тесты после выздоровления не говорят о том, что человек будет себя хорошо чувствовать.

- Вот тут возникает астенический синдром (комплекс симптомов, который предполагает наличие физической и психологической усталости – прим.ред.), - делится экс-больной. - Человек испытывает ужасную слабость. Ведь во время болезни все резервы и силы организма были направлены на борьбу. Естественно, организм ослабевает. А человек испытывает постоянную усталость, высокий риск обострения хронических заболеваний. Можно запросто подхватить грипп или, даже, другой штамм коронавируса. Поэтому после ковида нужна длительная реабилитация. Если месяц-полтора вы не можете себе позволить, то, хотя бы, две недели пересидите дома. Не нужно, как лошади, мчать сразу на работу.

И ЕЩЕ ТРИ ДЕСЯТКА ШТАММОВ

История о том, что переболевший COVID-19 получает пожизненный иммунитет – миф. Заразиться коронавирусом можно вновь. Во-первых, по словам медика, штаммов вируса очень много. Переболев ковидом с одним штаммом, организм вырабатывает антитела только к одном конкретному типу коронавируса. При этом наличие антител – не панацея.

- После теста на антитела обращайте внимание на их количество. Если отметка – меньше десяти, то риск заразиться повторно этим штаммом в ближайшее время составляет 60-70 процентов. Если антител больше десяти, то вероятность заболеть повторно снижается на три-пять процентов, - делится своими знаниями доктор.

При этом он отмечает, что со временем антитела из организма пропадают, а человек вновь становится беззащитен перед угрозой.

- Вирус новый, не изучен. Его штаммов около 30. А прививка «Вектор», разработанная российскими учеными, содержит всего пять штаммов. Но делать ее тем, кто ковидом переболел, нельзя. Слишком ослаблен организм. Более того, за границей выявили новый штамм ковида. Он поражает и почки, и печень, и половую систему. Если этот штамм появится в России, то будет беда, - подытожил специалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 октября 2020: число зараженных дончан приблизилось к 30 тысячам

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону прирост заболевших в Ростове-на-Дону составил 167 человек. В Ростовской области заразились еще 312 жителей. Число инфицированных с начала пандемии достигло 29 995.