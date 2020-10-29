Ростовский священник предоставил для жилья свой роскошный дом бывшим заключенным

Священник Андрей Мнацаганов отдал свою недвижимость нуждающимся. Фото: из архива героя публикации

Андрей Мнацаганов – человек с широкой душой и большим сердцем. Он предоставил свою недвижимость в Ростове-на-Дону и в Новошахтинске для реабилитации тем, кто выходит из тюрьмы и людей, оказавшихся в беде. Но обо всем – по порядку.

«В БИЗНЕСЕ НАДО БЫЛО ЛУКВАТЬ»

Это сейчас Андрей – батюшка и носит чин иерей.

А раньше он был обычным кузнецом. А потом организовал свой бизнес. Стал зарабатывать неплохие деньги.

- За двадцать лет напряженной работы успел купить и машину, и квартиру, и несколько домов построить, - рассказывает священник корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

Один из домов, - самый большой, ростовчанин планировал превратить в магазин. Даже панировку соответствующую придумал. На первом этаже – большой холл, который должен был стать торговым залом, а во дворе складские помещения.

Но потом погоня за деньгами успешному бизнесмену и отцу троих детей просто надоела. Да и времена изменились.

- Стало сложно. Много стало нечестных отношений. Нравственность сильно поменялась. Лукавства и обмана много стало. Я так не мог, - рассказывает отец Андрей.

Вот и решил ростовчанин кардинально изменить жизнь. На тот момент он был уже воцерковлен, много лет ходил в храм. Судьба словно указывала ему путь. Ростовчанин получил советующее образование, после чего его рукоположили и он стал священником.

В коттедже очень уютно. Фото: из личного архива героя публикации

ДОРОГА В ТЮРЬМЫ

В 2010 году, уже будучи священником, иерей Андрей Мнацаганов стал работать в местах лишения свободы. В 2013 его назначили руководителем отдела по тюремному служению Ростовской на Дону епархии. А в храме при 15-ой колонии, что в Батайске, отец Андрей вел службы постоянно. С этой-то колонии все и началось.

- Еженедельно встречаясь с осужденными, я понял, что многим после освобождения некуда идти, от сюда и главная причина рецидива у освобождающихся. Подумав я решил, ну что тут такого, отдам свой дом (тот самый, в котором должен был расположиться магазин – прим. автора) под их нужды. В 2013 году по благословению митрополита Меркурия была зарегистрировано НКО Межрегиональная общественная благотворительная организация «Дом покаяния милосердия и сострадания «СПАС», так возник реабилитационный центр для освобождающихся граждан.

Батюшка в доме для бывших заключенных проводит встречу со своими подопечными. Фото: из личного архива героя публикации

Слух о возможном хоть и временном прибежище распространился по всем зонам Ростовской области, а вскоре и за ее пределы. Те, кто отсидел свой срок, и кому некуда было идти, стекались в двухэтажный коттедж, расположенный во 2-ом поселке Орджоникидзе в Ростове.

Принимают в доме всех, не зависимо от того, какая у тебя вера и какое преступление совершил человек.

- Мне все равно, хоть тяжкие, хоть не тяжкие. Не важно, кем ты был. Важно – кто ты сейчас. Кстати, процентов 60 тех заключенных, которые через меня прошли, к прошлому не возвращаются, - продолжает отец Андрей.

По словам батюшки, к нему до сих пор за советом обращаются много бывших сидельцев в том числе и людей, который на зоне относились к категории неформального лидерства - «смотрящими» или «блатными».

- А после освобождения стали нормальными людьми. Создали семьи. Открыли свое дело. Недавно вот мне звонил человек, осужденный за убийство 12 лет. Говорит, что хочет, чтобы я их обвенчал, ребенка они зачали и хотят, что бы родилось чадо в венчаном браке. Люди всегда тянуться к жизни, - продолжает священник.

Батюшка в доме для бывших заключенных проводит встречу со своими подопечными. Фото: из личного архива героя публикации

КОРЕЦКИЙ БЫЛ НЕМАЛО УДЕВЛЕН

В доме, который батюшка отвел для бывших заключенных, есть все необходимо для жизни. Уютные спальные места, столовая, проведены все коммуникации. А держится все хозяйство на старосте, - так называет его Андрей Мнацаганов.

- С этим человеком познакомился в тюрьме. Он был осужден за покушение на убийство. Но на самом деле Александр Георгиевич Трушкин – добрейшей души человек. Его оговорили близкие ему некогда люди. Дело в том, что супруга сошлась с другим мужчиной и хотела выселить Александра из дома. Для этого решилась на оговор, что он, якобы, хотел ее убить. Даже псведокиллера нашла. В итоге человека приговорили к тюремному сроку , - продолжает отец Андрей.

А до того, как сесть, Трушкин работал в университете заведующим кафедрой. Александр является профессором педагогических наук, защитил докторскую, ранее окончил медицинский университет защитил кандидатскую диссертацию.

- Умнейший, добрейший, интеллигентнейший человек. В изоляторе на Кировском или в Батайске, где он сидел, его уважали даже «блатные». Все к Саше хорошо относились. Он даже стал юристом для многих заключенных. Составлял кассации, по которым двоих осужденных освободили, а многим снизили срока. А себя на суде не смог защитить. Я когда рассказал обо все писателю Даниилу Корецкому, тот был немало удивлен! Сказал, что биография Трушина может лечь в основу детективного романа, - говорит батюшка.

На Александре Трушине, в основном, и держится все хозяйство в доме для заключенных

Конечно, без проблем не обходится.

- Были и просто драки, и поножовщины, и воровство. Иногда в дом приходят жить и непорядочные люди, - говорит Александр.

Но, не смотря на все трудности, батюшка и дальше будет помогать тем, кто хочет забыть прошлое и построить счастливое будущее. Помогают ему в этом неравнодушные люди, храмы Донской митрополии, но основным спонсором уже на протяжении трех лет является Фонд президентских грантов, который помогает реализации проекта «Из прошлого в настоящее» направленного на социальную реабилитацию осужденных и освобождающихся из мест лишения свободы.