«Лидер Дона - 2020» Олег Милушев: В пандемию открыли новый формат шахматной школы

Фото: из личного архива О. Милушева

Знакомьтесь: 32-летний Олег Милушев, кандидат спорта по шахматам, член президиума спортивных федераций Ростовской области и ЮФО. В этом году он стал одним из победителей губернаторского конкурса «Лидер Дона - 2020», а его проект - сеть школ по шахматной композиции «Наставник» - получил одобрение региональных экспертов.

- Узнать о победе в конкурсе было очень приятно, потому что сильные соперники с хорошими идеями, классные ребята, на которых хочется равняться и с которыми хочется общаться. Да и подал заявку я одним из последних, уже когда подходил дедлайн, - рассказал Олег Милушев. - Мой проект «Наставник» - это сеть школ по шахматам и шахматной композиции, дисциплине, которая до прошлого года вообще не была представлена в Ростовской области.

Мысль развивать в регионе шахматную композицию пришла, когда я познакомился на соревнованиях с коллегами из Волгограда. Результат продвижения этой дисциплины уже очевиден: если раньше спортсмены Ростовской области привозили с соревнований по шахматной композиции две медали в разных возрастных категориях, то сейчас - до 11-ти (!).

Кандидат в мастера спорта настолько увлекся идеей, что вскоре открыл первую школу в центре города (на проспекте Соколова), а осенью нынешнего года вторую - в микрорайоне Суворовский.

- Когда были жесткие ограничения из-за распространения новой коронавирусной инфекции, мы перешли на дистанционный формат, а сейчас запускаем обучение шахматам на английском языке, - рассказывает Олег Милушев. - Мне кажется, что такое направление тоже будет востребовано, ведь шахматы расширяют кругозор, развивают логику и внимательность. Плюс свободное владение английским языком, что позволит дальнейшему развитию личностных качеств обучающихся.

Фото: из личного архива О. Милушева

«Лидер Дона - 2020» считает, что участие в конкурсе не только расширило его профессиональные компетенции, но и позволит популяризировать саму спортивную дисциплину.

- В нашей школе «Наставник» работают талантливые ребята, которые в следующем году обязательно подадут заявку на участие в конкурсе. Во всяком случае, я этому буду очень содействовать, ведь постоянное саморазвитие - это очень важно и нужно, - подчеркнул Олег Милушев.

КОНКРЕТНО

В нынешнем году на губернаторский конкурс «Лидеры Дона - 2020» поступили заявки от 7 500 участников. Победителями стали авторы 15 проектов: Максим Алейников, Дарья Алексеева, Евгений Гобузов, Юлия Замыцкова, Олег Милушев, Татьяна Недоступенко, Александр Никоненко, Игорь Борозенцев, Дмитрий Петренко, Вячеслав Пышко, Филипп Савинков, Андрей Самсонов, Андрей Синдеев, Александр Ткачев и Алексей Щебет.

Теперь они участники региональной программы наставничества. Им предоставлена возможность продолжить свое обучение в рамках курса mini-MBA, а также войти в состав координационных и совещательных органов при правительстве Ростовской области. В числе бонусов - пакет бесплатных консультаций по юридическим и налоговым вопросам и льготный займ Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства со ставкой 0,1%.

Отметим, что конкурс проводился в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») на площадках регионального центра «Мой бизнес» и «Точка кипения».

Узнать подробности о самом конкурсе можно на сайте www.лидерыдона.рф.

Материал подготовлен в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства". Официальный портал поддержки предпринимателей Ростовской области - www.mbrostov.ru.