Как коронавирус влияет на психику, рассказал главный внештатный терапевт донского Минздрава

Многие пострадали не только физически, но и психически. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Многие люди пострадали от коронавируса не только физически, но и психологически. Одни маниакально боятся подхватить инфекцию, другие не верят в ее существование. Главврач психоневрологического диспансера и внештатный психотерапевт Минздрава Ростовской области Сергей Выгонский объясняет, как распознать отклонение и справиться с ним самостоятельно, а когда пора к специалисту.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПСИХИКИ

Сергей Выгонский говорит, что в период пандемии статистика по психозам значительно не изменилась. Тем не менее, можно четко выделить две группы людей, эмоционально отреагировавших на ковид.

— Одну из них составляют люди, которые столкнулись с коронавирусом: переболели, потеряли близких, - рассказал специалист. - Конечно, морально состояние у них тяжелое, они испытывают тревогу. Но страх испытывают и те, кто не верит в существование ковида и отказывается от мер предосторожности. В психологии давно известен этот феномен, когда люди в стрессовой ситуации начинают отрицать опасность.

Некоторые проблемы могут возникнуть и как осложнения на фоне коронавируса. По словам Сергея Выгонского, заболевшие ковидом могут испытывать психическую истощаемость и повышенную тревожность. Однако пока нет каких-то четких исследований о последствиях инфекции для психики. Порожденный вирусом стресс можно легко спутать с психологической реакцией на сам факт заболевания.

Главный врач ростовского психоневрологического диспансера Сергей Выгонский. Фото: Ольга ГОПАЛО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Появились исследования о том, что люди с психическими заболеваниями могут тяжелее переносят коронавирус. Психотерапевт говорит, что такие предположения Не далеки от правды.

— Общая медицинская практика показывает, что люди с хроническими заболеваниями действительно находятся в группе риска, - говорит Сергей Иванович. - Это может относиться и к тем, кто страдает не от физического, а от психического недуга.

Таким людям Сергей Выгонский советует активно заниматься профилактикой — строго соблюдать санитарные правила и поддерживать иммунитет.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Специалист говорит, что самое важное в пандемию — трезво оценивать угрозу. Не стоит навязчиво думать о заражении, но нельзя и отрицать всякую опасность. Эмоциональное состояние нужно постоянно поддерживать в тонусе.

— Посещать публичные места опасно, но зато можно выехать за город. Общение с природой — отличный повод справиться со стрессом. Стоит пересмотреть досуг — возможно, заняться творчеством, читать больше художественной литературы. Физические нагрузки снимают стресс и укрепляют иммунитет, — рассказал Сергей Выгонский.

Кроме того, сейчас полно литературы о медитации и аутотренингах. Человек может сам успешно освоить техники релаксации. Если же побороть тревогу не получается, нужно обратиться к специалисту.

Самое важное в пандемию — трезво оценивать угрозу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК ВЫБРАТЬ СПЕЦИАЛИСТА

Существует масса промежуточных состояний, когда человек не может самостоятельно справиться с напряжением. В большинстве случаев поможет консультация психолога, которые сейчас доступны как никогда. В сети есть сервисы по поиску специалиста, побеседовать с психологом также можно в онлайн-режиме.

Сергей Выгонский подчеркивает, что бывают и более сложные ситуации. Например, когда у человека развилось оформленное расстройство с ярко выраженной клинической картиной. В этом случае поможет только психотерапевт или психиатр.

При этом собеседник отмечает, что психотерапия может оказаться болезненной. Просто потому, что могут вскрыться непрожитые переживания и непроанализированные проблемы.

Есть и рекомендации по поиску специалиста. К сожалению, найти его не так-то просто — профессионализм не измеряется числом сертификатов.

— Эффект от консультации состоит в том, что человек приобретает импульс для саморазвития, - комментирует собеседник. - И, напротив, терапия не должна приводить к разрушению окружающей среды клиента. Например, к внезапному разводу или увольнению.

По мнению Выгонского, психолог не может быть «сапожником без сапог». Вряд ли стоит доверять специалисту, которые консультирует о семейных отношениях, но сам разведен.