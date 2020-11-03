В Ростовской области могут ужесточить ограничения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 3 ноября 2020: какие еще изменения предлагают ввести в регионе. В Ростовской области предложили воплотить в жизнь новые ограничения из-за коронавируса. В частности, заместитель губернатора Сергей Бондарев предложил внести изменения в постановление правительства.

По словам замгубернатора, нужно дополнительно обследовать призывников, которые должны пополнить ряды вооруженных сил. Он также предложил добавить места, которые необходимо посещать в маске — например, лифты и парковки. Кроме того, в постановление могут добавить следующую формулировку — «места массового пребывания».

Сергей Бондарев напомнил, что с 1 ноября федеральные власти постановили отменить соцвыплаты для россиян, у которых есть задолженность по оплате услуг ЖКХ. Не исключено, что соответствующее изменение теперь собираются внести и в постановление регионального правительства. Об этом также шла речь на заседании регионального штаба по информированию населения о распространении новой коронавирусной инфекции.

Еще одно ограничение касается несовершеннолетних. Сергей Борисович предложил запретить детям до 16 лет посещать торговые центры и гипермаркеты без взрослых.

Под запретом могут оказаться и пышные свадьбы. Площадь для проведения церемонии хотят сократить до четырех метров на человека.