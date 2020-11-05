Каменную бабу ХI века весом в полтонны подняли со дна ручья в Ростовской области

Без помощи спасателей памятник достать бы не получилось. Фото: Белокалитвинский историко-краеведческий музей.

В Белой Калитве нашли так называемую каменную бабу — памятник половцев. Статую заметили школьники во время прогулки у местного ручья. Об этом рассказали в Белокалитвинском историко-краеведческом музее.

«ПОДУМАЛ, ЧТО РЕБЯТА ПОШУТИЛИ»

3 ноября четыре пятиклассника Саша, Данил, Славик и Сережа гуляли возле местной «речки-вонючки» — ручья, впадающего в Северский Донец. В последнее время ручей сильно обмелел, поэтому перейти на другую сторону казалось безопасным. Взобравшись на балку через речку, мальчики заметили в воде любопытный предмет — огромный камень. Казалось, что на нем высечены черты лица. Они тут же позвонили руководителю местного музея Валентину Анатольевичу.

Уникальный предмет нашли четыре школьника из Белой Калитвы и Ростова. Фото: Белокалитвинский историко-краеведческий музей.

— Звонит мне кто-то вечером, я беру трубку, а на том конце детский голос: «Мы нашли то ли мумию, то ли статую!» Я сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Но когда ребята прислали мне фотографии, я сразу понял, что речь идет о каменной бабе. Тут же собрался и приехал на место, — рассказывает директор Белокалитвинского историко-краеведческого музея Валентин Хлебнов.

ДОСТАВАЛИ C ПОМОЩЬЮ КАМАЗА

Достать изваяние было не просто, весит оно около полутонны. Для этого спасатели развернули на месте целую спецоперацию. Помогли и неравнодушные жители — местный предприниматель выделил свой собственный «КамАЗ».

— На место выдвинулись я, водитель и трое спасателей. Помощников там уже собралось немало, всем было интересно посмотреть на находку. Закрепили статую тросами, отвезли и установили в музее. Теперь будет новый экспонат, спасибо нашим маленьким археологам, — говорит начальник районного управления ГО и ЧС Федор Тарасенко.

Изваяние находилось в ручье, впадающем в Северский Донец. Фото: Белокалитвинский историко-краеведческий музей.

На все про все ушло несколько часов.

НАДГРОБИЕ И ОБЕРЕГ

Валентин Хлебнов рассказал, что найденная статуя — половецкая каменная баба XI — XII века нашей эры. Теперь в музее находятся четыре половецких памятника и один похожий — скифский. Это вполне объяснимо, кочевые племена обитали когда-то в Белой Калитве и окрестностях.

— Такой памятник делали после смерти знатного человека: вождя, жреца, жены вождя. Это своеобразные надгробные памятники того времени. По всем внешним признакам похоже, что этот памятник сделали после смерти женщины.

Каменную бабу изготавливали после смерти знатного человека. Фото: Белокалитвинский историко-краеведческий музей.

Какое-то время такие статуи оставались в семье погибшего. Когда люди отправлялись кочевать дальше, их устанавливали на могильном кургане возле останков человека.

Каменные бабы считались оберегами, им поклонялись. При этом если надежды рода в чем-то не оправдались, памятники могли и разбить. Кроме целых статуй археологи нередко находят в земле и их остатки.

Спасатели провели целую спецоперацию. Фото: МКУ Белокалитвинского района "Управление ГО и ЧС".

КТО-ТО ХРАНИЛ КАК ДЕКОР

Если бы ручей не обмелел, каменную бабу могли и не заметить. Однако Валентин Анатольевич считает, что вряд ли статуя долго пролежала в воде. Фигура из песчаника просто не сохранилась бы.

— На нижней части остались остатки бетона, как будто она была установлена во дворе. Кроме того, на фигуре были частички лишая, который обитает только на суше. Когда фигура подсохла, он снова зацвел, — поделился мыслями директор музея.

Каменную бабу установили на территории музея. Фото: Белокалитвинский историко-краеведческий музей.

Он предположил, что кто-то из жителей мог хранить каменную бабу у себя в качестве своеобразного декора. Однако поставить у себя такую фигуру все равно, что установить дома надгробный памятник. Может, и бывшие его владельцы однажды это поняли. Теперь же уникальный памятник будет еще одним напоминанием об истории здешних мест.