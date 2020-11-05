Площадь возгорания - 70 квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожар в Батайске 5 ноября 2020: загорелась крыша в спортивной школе, десятки человек эвакуированы. В четверг в детско-юношеской школе под Ростовом-на-Дону загорелась кровля. Пожар вспыхнул на улице Энгельса, 227 вечером 5 ноября.

Известно, что огонь охватил кровлю на здании бассейна. Спасатели эвакуировали из школы 43 человек, 32 из которых — дети.

— Общая площадь очагов возгорания составляет 70 квадратных метров. Пожар тушат 19 спасателей. Привлечено шесть единиц техники, — прокомментировали в донском управлении МЧС.

В настоящее время пожар локализован. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Еще какое-то время потребуется огнеборцам, чтобы справиться с огнем