Врач рассказал, как ухаживать за кожей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Маска при коронавирусе: чем грозит коже, как с этим справиться и когда выбрасывать тканевую. Из-за коронавируса маска стала своеобразным элементом гардероба — ростовчане носят ее в автобусах и других общественных местах. Однако маска может не только защитить от инфекции, но и вызвать проблемы с кожей. Главный врач института эстетической медицины Sky Clinic Анна Маринчук рассказала, как носить маску и оставаться красивым.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОЖИ

Синтетические волокна маски могут вызвать раздражение кожи. На лице могу появиться покраснения и высыпания. Непросто придется обладательницам проблемной кожи —ситуация может обостриться.

Между маской и лицом создается благоприятный для бактерий микроклимат.

— В такой теплой среде наши собственные бактерии начинают активнее размножаться. Вместе с тональными средствами это может сильно значительно сказаться на состоянии кожи. Пока лучше использовать меньше макияжа, — говорит Анна Маринчук.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ

В первую очередь врач советует отказаться от «агрессивных» средств ухода. Гели с кислотами, очищающие лицо «до скрипа» оставьте на полке до лучших времен. Лучше не использовать и средства с отдушками.

— Подойдут средства, содержащие пантенол, керамиды. Например, керамиды восстанавливают липидную мантию — это такой защитный барьер кожи. Кожу нужно обязательно увлажнять, даже если раньше вам это не требовалось. Умывшись вечером, не забудьте нанести крем, — отмечает врач.

Такое же правило работает и в отношении популярных осенью пилингов. Лучше выбрать более щадящую процедуру.

А ЧТО НАСЧЕТ МАСКИ?

Следить нужно и за самой маской — ее необходимо менять каждые два часа. Даже если маска у вас многоразовая, в течение дня лучше чередовать несколько.

— Конечно, многоразовые маски нужно стирать каждый вечер. Но подойдет не любое моющее средство. Обычные порошки и кондиционер могут вызвать раздражение. Оптимальный вариант — средство для детского белья.

Даже у многоразовой маски есть срок годности. После 10 — 15 стирок ее нужно выбросить.

Что касается материала маски, то понятно, что тканевые вызывают меньше раздражений.

Однако, отмечает врач, не стоит забывать об главном предназначении маски. Медицинские защищают от коронавируса эффективнее других.