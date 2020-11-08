Людям следует соблюдать рекомендации медиков для предотвращения распространения коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 ноября 2020 года: число смертей от COVID-19 подбирается к тысяче человек. В воскресенье, 8 ноября, медики зарегистрировали в Ростовской области еще 312 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе начитывается уже человек 33 тысячи 117 больных COVID-19.

Донские врачи не смогли спасти от опасного недуга 946 человек. У многих погибших были сопутствующие заболевания, которые существенно осложняли лечение пациентов, а также еще больше ухудшали их самочувствие.

Ростовская область вышла на второй этап борьбы с ограничениями, введенными из-за коронавируса

К счастью, вылечиться от коронавируса смогли 26 тысяч 222 человека. Только за минувшие сутки 110 человек победили болезнь. Так, легче всего "ковид" переносят дети, а хуже всего - пенсионеры. Им следует быть особенно осторожными при посещении общественных мест и контакте с посторонними людьми.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 19 546 человек. Сняты с медицинского наблюдения 91,27 тысячи человек. Врачи делают все возможное, чтобы все больные пошли на поправку.

Медики напоминают, что людям необходимо часто мыть руки, носить медицинские маски и желательно перчатки. Эти простые меры помогут значительно снизить риски заражения коронавирусом.

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