Семейная стоматология доктора Шувалова: решение проблем с зубами любой сложности

Руководитель клиники - Олег Александрович Шувалов.

«Доктор Шувалов» - это бренд сети семейных стоматологий. В основе компании стоит поддержание и контроль гигиены полости рта. Стоматологическая «Клиника доктора Шувалова» принимает как взрослых, так и маленьких пациентов. Здесь можно решить проблемы зубов любой сложности с самого раннего возраста. Клиника была основана в 2011 году. За это время здесь было вылечено 11 000 пациентов.

В стоматологии предоставляют качественные услуги по лечению, восстановлению и выравниванию зубов. При этом используются самые передовые технологии и лучшее импортное оборудование. В клинике уделяют пристальное внимание всем составляющим лечебного процесса: врачи-профессионалы, лучшие материалы и оборудование, комфортное пребывание пациентов в стенах клиники.

Фото: Клиника доктора Шувалова

В «Клинике доктора Шувалова» организована работа отделений терапии, ортодонтии, хирургии, ортопедии, детской стоматологии.

Здесь оказывают такие услуги, как имплантация и реставрация зубов, лечение кариеса, установка виниров и брекетов, исправление прикуса и многие другие.

Преимущества стоматологии доктора Шувалова

1. Индивидуальный подход. Здесь всегда готовы принять во внимания все пожелания пациента и найти персональное решение проблемы в каждом конкретном случае.

2. Новейшее оборудование и технологии. Стоматология применяет инновационную систему отбеливания ZOOM 4. В клинике установлено современное оборудование KAVO, SIRONA, NSC и многие другие.

3. Опытные специалисты. Специалисты клиники постоянно повышают свою квалификацию, как в России, так и за рубежом.

4. Удобный график работы. Клиника работает и в будни, и в выходные.

Фото: Клиника доктора Шувалова

Команда клиники

Самое главное достижение и гордость «Стоматологической клиники доктора Шувалова» — это команда профессионалов, которая на протяжении многих лет изо дня в день вносит свой вклад в развитие общего дела. Многие доктора и ассистенты работают в клинике со дня ее основания.

Руководитель клиники – Олег Александрович Шувалов. Создавая свою клинику, он воплотил в ней все свои задумки - высокий уровень сервиса и качественные стоматологические услуги для пациентов, а маленьким пациентам и их родителям он всегда уделяет особенное внимание.

Также в штате клиники врач высшей категории Татьяна Витальевна Осипян, стоматолог-ортопед Денис Валерьевич Кристофович, стоматолог-терапевт Кристина Артемовна Баян, стоматолог-ортодонт Елена Сергеевна Сажнева, стоматолог-ортопед Грачик Мишаевич Ефремян и другие специалисты.

В стоматологии доктора Шувалова проходят различные акции для пациентов, можно получить скидку на гигиену полости рта.

У сотрудников клиники большие планы. В ближайшем будущем они планируют открыть филиал стоматологии в Западном микрорайоне.

.

«Доктор Шувалов» - это бренд сети семейных стоматологий. В основе компании стоит поддержание и контроль гигиены полости рта. Новый вектор нацелен изменить подход и привычки потребителя, переводя острые обращения в плановый приём. Символ в виде буквы «Ш» растянутой в улыбке нацелен на открытий диалог. Улыбка - это то, над чем трудится каждый в команде клиники «Доктора Шувалова».

Стоматология доктора Шувалова - Мы делаем все, чтобы вы улыбались каждый день!

Адреса и телефоны:

г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, д. 2/1, 2 этаж г. Ростов-на-Дону, ул. Семашко д. 113

Телефоны

+7 863 207 207 1, +7 863 301 717 3

График работы: пн-пт с 9:00 до 20:00, сб-вс с 10:00 до 16:00

Сайт клиники https://doctorshuvalov.com

Инстаграм https://www.instagram.com/shuvalov_dentistry/