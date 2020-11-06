«Корона - лишь приятный бонус»: «Миссис Вселенная» из Ростова-на-Дону превращает женщин в королев

Мария Ерошенко открыла курсы для женщин. Фото предоставлено героиней публикации

Титулованная красавица из Ростова-на-Дону решила доказать женщинам, что королевой может стать каждая. Главное - настрой. Сама Мария Ерошенко обладательница идеальных параметров и внешности. Она с легкостью покоряла не только российские, но и мировые подиумы, в том числе «Миссис Европа» и «Миссис Вселенная». Теперь красавица-ростовчанка запустила онлайн-курс «Сияющая королева». Мария уверена, что женщина, которая чувствует себя таковой, сделает счастливой и свою семью.

Мария уверяет - любовь к сцене пришла к ней в детстве. Об этом и многом другом девушка рассказала корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов».

САМОИЗОЛЯЦИЯ ОКАЗАЛАСЬ КСТАТИ

- Я танцевала в детском эстрадном ансамбле в течение десяти лет, - вспоминает она. - Выступления, гастроли, зрители, закулисная жизнь, все это плотно вошло в мою жизнь. Дальше была модельная школа. Конкурсы красоты стали моей второй страстью, я плотно связала с ними свою жизнь. Все началось в 2011 году, когда я выиграла конкурс «Миссис Россия» в Ростове-на-Дону. Потом была череда побед на международных конкурсах: «Миссис Вселенная» и «Миссис Европа».

А вот идея создать курсы для женщин пришла после женского ретрита на Бали.

- Тогда в мае прошлого года я записала первое обращение к своим будущим ученицам, - рассказывает модель. - На самоизоляции доработала свой курс и назвала его «Состояние Королевы».

«Я СМОГЛА СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ»

Мария говорит, что ей хочется, чтобы каждая женщина стала уверенной в себе, полюбила себя, стала сиять изнутри, смогла быть счастливой и целостной.

- Я смогла стать королевой своей жизни, - улыбается бьютти-учитель. - А для этого нужно быть в определенном состоянии. Чтобы внешняя красота и внутренняя наполненность были в гармонии. Ведь никакая корона не украсит женщину, у которой нет света в душе. Корона - лишь приятный бонус. Все идет изнутри, из состояния. Из любви к себе, из самоуважения, осознанности. И я помогаю женщинами найти свет внутри себя.

Мария свято верит в то, что делая своих учениц счастливыми, заботится о следующих поколениях.

– Потому что только у счастливых женщин создаются счастливые семьи, и только у счастливых и наполненных женщин растут здоровые дети, - продолжает она. - Как только женщины станут счастливыми, благородными, стойкими и высоко ценящими себя, то исчезнут все беды, несчастья и войны. Потому что великие жены и мудрые матери просто не допустят никакого зла.

К слову, красавица тщательно следит за собой. Три раза в неделю у нее - спорт перед завтраком.

ЕЩЕ РАНО ДУМАТЬ О СТАРЕНИИ

- А еще я занимаюсь духовными практиками. Посещаю фитнес-клуб. Также ограничиваю себя в некоторых продуктах, - делится девушка.

При этом «Миссис Вселенная» никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Но негатива по отношению к женщинам, которые ложились под нож, не испытывает.

- Если пластика лишь слегка украшает женщину, не меняя ее истиной природы, то я безусловно хорошо отношусь, - признается красавица. - Я за гармонию во всем и везде. Уверена, что в будущем и сама прибегну к помощи пластических хирургов.

А еще ростовчанка уверяет, что не боится стареть.

- Мне сейчас слегка за 30, еще рано думать о старении, - улыбается Мария. - Я просто живу в настоящем моменте, здесь и сейчас. Стараюсь быть счастливой каждую минуту. Я не боюсь будущего. Ведь каждый возраст женщины прекрасен по своему, в этом и прелесть.

ДРУЖЕСКИЕ, А НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

К слову, для своих тренингов по воспитанию настоящих королев Мария изначально хотела привлечь известную балерину Анастасию Волочкову. И даже рекламировала ее участие в своем Инстаграм. Красавица признается, что с эпатажной ее связывают больше все же дружеские отношения, а не профессиональные.

- С Анастасией мы в теплых дружеских отношениях, - говорит Ерошенко. - Она поддержала идею создания моего курса. Изначально мы думали включить в него и пару ее видео уроков, а сделать это после запуска первого курса. Но он оказался настолько гармоничным, что решили оставить все как есть. Возможно в будущем, мы все же сделаем совместный проект.

Кстати, Анастасия очень светлый человек с чутким, добрым сердцем. Не верьте сплетням и пересудам. Она всегда с милосердием и любовью относится к людям.

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