О панике, отрицании и страхе заразиться: медсестра рассказала, как берет тесты на коронавирус у пациентов в Ростове-на-Дону

Татьяна Кириченко делает тесты с апреля. Фото героя публикации.

Медсестра из Ростова-на-Дону на передовой с первых дней начала пандемии коронавируса. Вот уже несколько месяцев Татьяны Кириченко по нескольку часов в сутки делает тесты детям с подозрением на covid-19 не только в поликлинике, но и дома.

Каждый день женщина посещает не один десяток маленьких пациентов, берет анализы, успокаивает родителей и раз за разом отвечает на повторяющиеся вопросы. В интервью корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» медик рассказала о своей напряженной работе, страхе заразиться и панике, которая охватывает некоторых пациентов.

ПО НАЧАЛУ БЫЛО ОТРИЦАНИЕ

Медиков в поликлинике начали готовить к работе с коронавирусом еще в марте. По словам Татьяны Кириченко, им рассказывали, как и какими инструментами сделать мазок, как правильно упаковать и отправить анализы в лабораторию. Это был такой экспресс-курс — уже в апреле медсестра начала тестировать детей вбольнице и на дому. Татьяна признается, что первые дни справиться с эмоциями было сложно.

— Сильного страха не было, но ощущалась какая-то легкая паника. Болезнь неизвестная, какого-то курса лечения тогда не было. Ну а потом потихоньку втянулась, в конце концов я — медик! Успокаивало и то, что я постоянно проверяюсь: дважды в неделю сдаю ПЦР-тест и один раз в две недели — анализы на антитела, — говорит медсестра.

Медсестра говорит, что нужно не только взять анализы, но и успокоить родителей пациентов. Фото героя публикации.

Татьяне нужно было не только успокоиться самой, но и поддержать родителей. В начале пандемии многие были растеряны до такой степени, что могли полностью отрицать болезнь и результаты тестов.

— Ответ приходит положительный, а родитель говорит: «Я не верю, этого не может быть! Ни у кого из наших знакомых нет коронавируса, тесты поддельные!» Такое состояние было у многих до июля. Сейчас люди могут волноваться, принимать все близко к сердцу, но отрицания нет.

«ЖИВУ НА РАБОТЕ»

Сейчас Татьяне легче общаться с родителями, но работа не стала менее напряженной. До сентября она посещала 10 — 15 пациентов в день, в последние два месяца — около 30. Каждый рабочий день расписан буквально по минутам.

Женщина приезжает на работу в 7:30, чтобы подготовиться и разобраться с документами. С девяти до десяти часов она принимает пациентов в поликлинике. Здесь сдают тесты в профилактических целях — перед госпитализацией. После этого Татьяна выезжает к детям, которые общались с зараженными. Во время каждого тестирования нужно находиться в специальном костюме, который совершенно не дышит.

— Костюмы не тяжелые, но вообще не пропускают воздух. Кажется, что тебя обмотали пленкой. Кроме того, в нем может возникать паровой эффект. Это добавляет неудобств и затрудняет обзор, — рассказывает Татьяна.

В три — четыре часа медсестра возвращается в поликлинику. Здесь она считает цифры, сравнивает списки заявок и протестированных детей, получает данные о новых вызовах.

Около семи часов Татьяна отправляется домой — рабочий день у нее может длиться около 12 часов.

— Да, наверное, я как будто живу на работе. Семью иногда слышу только телефону. Когда я ухожу, муж и дети еще спят, укладываются они раньше меня. Но я все понимаю, медики сейчас очень нужны людям. У нас все сотрудники такие, никто не уходит, если что-то еще нужно. Наверное, и работается мне легче, потому что коллектив сплоченный.

Татьяна работает в медицине около 20 лет. Фото героя публикации.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Татьяна говорит, что среди детей чаще всего болеют подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Около 30 процентов заболевших — ученики начальной школы, и только десятая часть — совсем маленькие. Но вне зависимости от возраста дети переносят болезнь бессимптомно, у них нет ковидных пневмоний.

В беде их точно никто не бросит, за каждым заболевшим ведут, можно сказать, тотальный контроль.

— Если ребенок получает положительный тест, в тот же день к нему отправляется педиатр, - рассказывает специалист. - Врач осматривает ребенка, привозит ему противовирусные препараты. Маме выдают чек-лист, в которой говорится, например, сколько раз принимать лекарство. Весь карантин ребенок находится под вниманием педиатра, дважды в день родителям звонят медсестры.

Несмотря на это, некоторые мамы и папы начинают впадать в панику. Татьяна старается подробно объяснить людям, что у детей болезнь протекает легко. Иногда чтобы успокоить взволнованную мамочку, нужны время и терпение. Тем не менее, Татьяна к этому готова — она всегда на связи с родителями.