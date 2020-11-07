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Общество

Девять женщин отказались от девочки с синдромом Дауна в Ростове-на-Дону

Среди предавших малышку была и родная мать, но ребенок все же обрел свое счастье
Анна ШИЛЯЕВА
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Тая нашла свое счастье благодаря Татьяне Сорокиной. Фото из архива семьи

Тая нашла свое счастье благодаря Татьяне Сорокиной. Фото из архива семьи

Тае в январе исполнится семь. За свою недолгую жизнь девочка столкнулась со страшными предательствами. От нее отказались девять (!) женщин, которые мечтали о материнстве. Но чудо произошло и страдающая синдромом Дауна все же обрела настоящую мать: не родную по крови, но свою по сердцу.

МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ ИСЧЕЗ СРАЗУ

Малышка появилась на свет в одном из ростовских роддомов. Девочка была долгожданной у родителей. Но, как только акушеры сказали, что младенец — особенный, материнский инстинкт сразу исчез. Отец и мать не долго думали, прежде чем написать от дочери отказ.

И вот малышка оказалась в Доме ребенка. Там она провела три года. А затем, казалось бы, счастье улыбнулось Таечке. Ее взяли в приемную семью.

Но что такое ужины и прогулки с папой и мамой, девочка знала не долго. Новые родители тоже не выдержали нагрузки от ухода за «солнечной» девочкой. И вновь — документальный отказ и детский дом.

«ЕСТЬ РЕБЕНОК ДЛЯ ВАС»

- Ее сдали в детдом, когда Тае было всего пять. После этого она прожила в детдоме чуть больше года, - рассказывает приемная мама Татьяна Сорокина. - А в сентябре мне позвонили из опеки.

Дело в том, что у Татьяны Сорокиной из поселка Рассвет в Аксайском районе уже есть приемные детки. Женщина справляется с ними на «ура». Всех любит и никого не обделяет вниманием. Поэтому органы опеки позвонили сразу ей и сказали: «Есть ребенок для вас». Детали уточнять не стали.

И вот, в назначенный день, Татьяна Сорокина пришла в опеку.

В кабинете были еще семь женщин, у которых росли приемные дети. Специалист всем нам сказала: «Есть девочка, ей шесть лет». Все женщины сразу же зашевелились, заулыбались. Но после недолгой паузы сотрудница продолжила: «У ребенка — синдром Дауна».

- И тут же все опустили глаза. Никто не захотел взять Таю. Опять от нее отказались, - рассказала Татьяна Васильевна корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов».

А Сорокиной вдруг отчаянно стало жаль малышку. Она сидела и думала: «Ну как же ? Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети!». И она приняла решение — в свои 69 лет взять особенного ребенка.

И вот вместе со старшим приемным сыном женщина поехала за Таечкой в Ростов.

Тая теперь самая нужная и самая любимая дочь.Фото из архива семьи

Тая теперь самая нужная и самая любимая дочь.Фото из архива семьи

«ЛОПАЕТ ЗА ТРОИХ»

- Боялась, что с таким синдромом будет маленький пенек. А она оказалась таким живчиком! Подошла к девочке, а она мне ручку протягивает, - вспоминает с улыбкой Сорокина. - Отдали нам ее приданное, и мы втроем поехали домой. Так Тая по дороге три сосиски съела. Я отчетливо запомнила эту деталь.

В свои почти семь лет развитие у Таисии было как у двухгодовалого ребенка: она не ходила в туалет сама, говорила только гласные буквы, не умела одеваться и многое другое.

Но буквально два месяца в любящей семье изменили ребенка до неузнаваемости. Тая сама ест, сама одевается и знает, для чего нужен горшок. А еще на днях она произнесла первое слово, - мама.

- Тая очень любит покушать. Лопает с аппетитом за троих! Любимые игрушки у нее — башмаки и коробки. Но вот недавно стала и мягких медведей воспринимать. Укладывается с ними спать, - улыбается Татьяна.

А еще девочка на днях впервые поцеловала маму в щеку.

- Для меня это такое радостное событие. Вы не представляете! За два месяца у нас огромный прогресс в развитии, - рассказывает многодетная мама.

Сейчас в доме у Татьяны живет 16 детей и подростков, и трое — кому больше 18-ти лет

Девочка обожает свою маму. Фото из архива семьи

Девочка обожает свою маму. Фото из архива семьи

«НА ДРУГУЮ НЕ ПРОМЕНЯЮ!»

К несчастью, трое самых взрослых серьезно больны. Парень слепой. У одной девушки — онкология, последняя стадия и еще одна страдает эпилепсией.

Но Татьяна находит силы и время для всех них. Она — не просто мама, но еще и психолог, и медсестра для своих подопечных. За всю свою жизнь женщина воспитала больше 80-ти (!) приемных детей.

Татьяна признается, что бывает трудно, и она часто устает.

- Но никогда бы не променяла свою жизнь ни на какую другую, - подытожила она.

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