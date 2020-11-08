«Словно Робин Гуд из сказки»: неизвестный мужчина оплатил долг 6-летнего мальчика за побитый самокатом элитный BMW

Мальчик случайно въехал на самокате в иномарку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

6-летний мальчик из города Волгодонска Ростовской области оказался в центре крупного скандала после неудачной поездки на детском самокате во дворе. Собственник элитной иномарки «BMW» подал в суд на малолетнего ребенка за небольшой скол на бампере. Об этом рассказала мама мальчика.

Видеокамера зафиксировала столкновение мальчика с машиной. Шансы выиграть дело оказались минимальные. Семья получила повестку в суд. Он должен был состоятся 10 ноября. Владелец требовал возместить ему 33 тысячи рублей.

Владелец иномарки оценил этот скол в 30 тысяч рублей. Фото: предоставлено мамой мальчика

После консультации с адвокатом оказалось, что с большой вероятностью дело будет проиграно. Родители ребенка уже начали искать деньги и думать, на чем придется экономить несколько месяцев.

– Весь город был в шоке, что на 6-летнего ребенка подали в суд за самокат, - признается мама мальчика, которая рассказала свою историю журналистам.

К счастью, мир не без добрых людей.

На этом самокате ребенок въехал в иномарку. Фото: предоставлено мамой мальчика

- Словно Робин Гуд из сказки с нами связался мужчина и пообещал помочь, - говорит Виктория. - Мы очень обрадовались, ведь лишних денег в нашей многодетной семье (здесь воспитываются трое детей, - прим. автр.) нет. Он приехал, поговорил со мной, мы связались с владельцем иномарки. Тот, получив деньги, согласился забрать иск.

После этого случая семья больше не видела своего спасителя. Но родители серьезно поговорили с сыном и посоветовали обходить стороной дорогие машины, чтобы не навлечь новую беду.

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