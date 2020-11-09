Новые горизонты: представители малого и среднего бизнеса Дона налаживают связи с крупными компаниями

Получить возможность взаимодействия с крупными предприятиями предприниматели смогли благодаря проекту «Кооперационная площадка». Фото: Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства

В донской столице прошло масштабное онлайн-мероприятие по подведению первых итогов работы площадки для кооперации представителей малого бизнеса города и крупных заказчиков, работающих на территории Ростова-на-Дону и Ростовской области.

ПОЛЕЗНЫЙ ПРОЕКТ, ПРОСТАЯ МЕХАНИКА

Получить возможность такого взаимодействия предприниматели смогли благодаря проекту «Кооперационная площадка». Организатором такой инициативы стала Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства при поддержке администрации Ростова-на-Дону.

18 заказчиков, проекты которых размещены на сайте «Кооперационная площадка»: «Атлантис-Пак», «Anabel Arto», «Larson Retail Group», «Бонум», «Ростсельмаш», «Золотой Колос», «Балтика», «Мобильная медицина», «НЗНП», «Энсет», «Водоканал», «Азовская судоверфь»

Суть проекта заключается в том, что субъекты малого и среднего бизнеса получают возможность вести взаимодействие с большими игроками. И для тех, и для других это новые горизонты в работе.

Отметим, что в целом проект был задуман и воплощен для решения ряда проблем как сектора МСП, так и крупных бизнес-игроков. Например, для малого и среднего бизнеса решается сложный вопрос с выходом на крупные компании и получением от них заказов. Для крупного бизнеса это является решением проблемы с разнообразием пула поставщиков, так как зачастую они годами работают с одними и теми же компаниями, возможно, упуская новых партнеров.

57 подрядчиков, готовых к выполнению заказов, участвуют в проекте «Кооперационная площадка». Фото: Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства

«Кооперационная площадка» стала работать больше двух месяцев назад. Предварительно появился сайт кооперация61.рф. А после начался отбор заявок для участия в процессе кооперации между субъектами малого и среднего бизнеса с крупными донскими компаниями. Все отборочные мероприятия проходили дистанционно в режиме брифингов. А после состоялась презентация результатов.

ПОДВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ ИТОГИ

За время работы площадки заявки подали 18 заказчиков и 70 подрядчиков. В итоге информация на сайте размещена по 57 подрядчикам готовым к выполнению заказов, 15 из которых были определены заказчиками в качестве потенциальных для них.

Условиями участия в числе заказчиков стали положительная бизнес-репутация компании и срок работы организации более четырех лет. Такой подход к отбору позволил создать впечатляющий список компаний, работа с которыми станет ценным и важным опытом для любого малого предприятия.

Из 70 подрядчиков, подавших заявки, были определены в качестве потенциальных 15 компаний. Фото: Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства

Отметим, что во время итогового zoom-брифинга заказчики рассказали о своих кейсах, конкретизировали требования и мотивировали свой выбор, а исполнители представили расширенные презентации, содержащие информацию о компании, команде, получаемых заказах и экономике бизнеса.

Потенциальными исполнителями заказов выступили ростовские субъекты малого и среднего бизнеса в сферах производства, строительства, рекламы и маркетинга, дизайна, общественного питания и торговли, образования и науки, консалтинга, права и другие.

3 ноября по итогам первого раунда работы кооперационной площадки были подписаны соглашения о намерениях потенциального сотрудничества между парами «заказчик-подрядчик»:

ПАО «Россети юг» и компании ООО «Мегаполис Юг» и ООО «НПЦ НТИ», ООО «Пивоваренная компания Балтика» и ООО «ЮГ-Складские Технические системы»;

ООО «Мобильная медицина» и ООО «ВебПрофит» (заказ на SEO-оптимизацию сайта), потенциальным подрядчиком по SMM, ведению сайта и копирайтингу для ООО «Ремедио» выступит ИП Митякова Вероника Владимировна (Митякова Диджитал);

АО «Азовская судоверфь» и компании: ИП Петренко Олег Игоревич (Реформа консалтинг), ИП Пономарев Кирилл Витальевич (Рекламное агентство «Цифры»), ИП Волченсков Валерий Геннадьевич, ООО «Консалтинговая группа Бизнес» (М5);

Larson reteil group (ИП Надточиева О.А.) выбрали потенциального подрядчика на услуги полиграфии и изготовление сувенирной продукции ООО «Полиграфыч Дон», по обучению персонала компании: ООО «Международный институт коуч-менеджмента», ИП Донцова Елена Викторовна (АЯКС), ООО «Хьюмэн Факторз Ростов»;

Anabel Arto (Ип Морозова Е.И.) определили потенциальных подрядчиков на SMM-услуги и повышение продаж через instagram: ИП Пономарев Кирилл Витальевич (Рекламное агентство «Цифры») и ИП Петренко Олег Игоревич (Реформа консалтинг);

ООО «АПО Алеко-Полимеры» определили потенциального подрядчика для заказа 3D-анимацию и gif-анимацию: ИП Каплан Юрий Александрович;

ООО «Жилдомстрой» для выполнения заказа по изготовлению маски для Instagram выбрали ИП Ганаева Аалександра Магомедовича;

ООО «Транспортные технологии» определили потенциальных подрядчиков на комплекс услуг: ООО «Полиграфыч Дон», ИП Петренко Олег Игоревич («Реформа» консалтинг), ИП Боровских Александр Станиславович («Веброст»), ООО «Вебпрофит» и ООО «Квартал-Инфо»;

ООО «Бонум» определили как потенциального исполнителя маркетингового исследования ИП Бурмистрову Елену Анатольевну (маркетинговое агентство «Ваш Клиент»).

По итогам первого раунда работы кооперационной площадки были подписаны соглашения о намерениях потенциального сотрудничества. Фото: Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства

Также на мероприятии в качестве слушателей присутствовали представители компаний-подрядчиков, подавшие заявки и прошедшие отбор для участия в кооперационной площадке в соответствии с критериями, определенными в Положении.

МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ ДЛЯ ТИРАЖИРОВАНИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Отметим, что в пленарной сессии выступили Светлана Леонидовна Абдулазизова, вице-президент союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» и Евгения Степановна Благинина, генеральный директор микрокредитной компании Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства.

Светлана Камбулова, заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по экономике, отметила успешность проекта. Фото: Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства

В завершение встречи заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по экономике Светлана Камбулова сообщила, что формат состоялся.

- Это беспрецедентный проект, который можно рекомендовать для тиражирования на федеральном уровне как одну из лучших практик муниципальных образований в части развития и поддержки предпринимательства, - прокомментировала Светлана Камбулова.

Светлана Анатольевна также выразила благодарность Ростовскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства за организацию работы «Кооперационной площадки».

- Действительно была проведена большая работа, и сегодня появилась возможность подвести определенные итоги. Желаю всем плодотворного диалога и надежных контактов! – отметила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по экономике.

Кстати, проект «Кооперационная площадка» и сайт кооперация61.рф продолжают свою работу и ждут новых участников как из сферы малого и среднего бизнеса, так и со стороны крупных заказчиков.