В стационаре лечение получают 1 962 пациента. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 ноября: число заболевших дончан приближается к 33,5 тысячи. В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 100 человек. Всего в Ростовской коронавирусом заразились еще 310 человек. Число инфицированных с начала пандемии достигло 33 427.

В стационаре лечение получают 1 962 пациента. Состояние 160 из них оценивается как тяжелое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще 11 человек. Среди них — восемь женщин в возрасте от 45 до 90 лет, трое мужчин - от 39 до 79 лет. У всех были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за все время жертвами ковида стали 957 зараженных.

За сутки выздоровели 318 пациентов. С начала пандемии вылечились 26 540 человек.

Коэффициент распространения опустился ниже единицы. Сейчас этот показатель составляет 0,99.