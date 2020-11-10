Чистка кармы на 88 миллионов рублей

Имя Асахары и название его секты прогремели на весь мир 20 марта 1995 года. Фото: REUTERS

В Ростове-на-Дону близится к завершению суд в отношении 48-летнего москвича Максима Свиридова (имя изменено, - прим. авт.). Следствие считает его руководителем запрещенной в России и некоторых других странах религиозной организации «Аум Синрике»*. Она получила зловещую известность после терактов в метро Токио. По версии следствия, мужчина был предводителем российской ячейки. Теперь он обвиняется в финансировании терроризма, а также создании террористического сообщества и религиозного объединения, причинившего вред людям. Стороны уже перешли к прениям, до приговора осталось совсем чуть-чуть.

КУРСЫ ПО ЙОГЕ

В зал суда конвоиры завели аккуратного, чуть полноватого человека средних лет с цепким взглядом, одетого в серую полосатую рубашку. Медицинская маска закрывала нижнюю часть его лица. Он уселся на скамью подсудимых. И перед началом процесса перемолвился лишь парой фраз со своим защитником.

Он рассказал, что ему не нравится обстановка в камере следственного изолятора, где его содержат. Якобы там кто-то бузит, нарушает тишину, не дает спокойно отдыхать и сосредоточиться. На это кто-то из присутствующих рядом заметил: «Ну, так не на курорте же...»

Известно, что дело мужчины было выделено в отдельное производство из большого уголовного дела в отношении семи человек, которым заочно предъявлено обвинение по тем же статьям. Они до сих пор находятся в международном розыске. По версии следствия, все они состояли в секте с 1994 года. А десять лет назад стали активно насаждать на территории России опасное учение, создавать подпольные ячейки и вербовать новых адептов под видом приглашения на оздоровительные курсы по йоге и восточным практикам.

АКТИВНАЯ ПРОПАГАНДА В СОЦСЕТЯХ

О самом Свиридове известно, что он вступил в секту в 1994 году. Оставил жену и ребенка.

- Я работал в Москве специалистом по монтажу ролл-ставней и ворот, таксовал, жил один на съемной квартире, - рассказал он следователям, категорически не признавая своей активной роли в секте и сборе денег для ее темных делишек. - Увлекался фитнесом и ходил в фитнес-залы, потому что всю жизнь боролся с лишним весом. Взял в кредит автомобиль, чтобы было на чем таксовать. В общем, занимался своим здоровьем, а не конспирацией. С японцами тоже не общался.

Но, согласно материалам следствия и оперативным данным, он с другими приспешниками секты действовал под присмотром кураторов из Японии. В иерархии организации Максим относился к касте «саманов» (монахов). У каждого из них были как мирское имя, так и японский псевдоним.

Активную пропаганду сектанты развернули в соцсетях и мессенджерах. Рассылали всем желающим приглашения на десятидневные оздоровительные курсы. Но, оплатив обучение, ученики не сразу понимали, что занятия проводят монахи-инструкторы запрещенной секты.

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ПРОСВЕТЛЕНИЯ

Во время «богослужений» использовались психотропные вещества. Последователи секты должны были отдать ей все свое имущество, а сами поселиться в общине, где поддерживалась жесткая дисциплина.

Там же существовала и процедура «садо тантра», предполагавшая вступление женщин-адептов в сексуальные отношения с учителем. В одной из своих книг тот договорился до того, что провозгласил себя новым воплощением Христа! А в проповедях предрекал битву добра со злом, близкий конец света, а также гибель всех, не верующих в его учение.

Следователи и оперативники установили, что в российском подразделении секты состояли как минимум 2 799 человек. И за четыре года они внесли в дело «просветления» более 88 (!) миллионов рублей, которые российские кураторы организации передали своему японскому руководству.

Для примера, в Японии секте принадлежали несколько ресторанов, торговые и туристические компании, центры йоги и земельные участки. Ее влияние на неокрепшие умы и мятущиеся души возрастало. Как росли и непомерные амбиции вожаков.

КАК ОТМЫВАЛИ КАРМУ

Те из наших соотечественников, которые вступили в секту еще в 90-е и достигли определенного «просветления» и вершин в ней, на какое-то время ушли в подполье. Потом секта пыталась возродиться под новым именем «Алеф».

Из выступления гособвинителя в прениях на процессе следовало, что примерно с 2010 года в России правили бал адепты из «староверующих». Такие, как Максим Свиридов, под руководством японских кураторов. Новый век диктовал новые технологии. Людей заманивали через соцсети. Но теми же прежними «пирожками» с начинкой про чистку кармы, оздоровительные практики, достижение просветления, высвобождение огромной энергии и избавление от проблем.

Попадались на удочку люди с личностными проблемами, которые с помощью этих практик пытались их решить. Платили взносы за «ступени» учения. И оказывались в зависимости от секты. А некоторые после диких изнурительных инициаций и вовсе сходили с ума.

МАНТРЫ ИГРАЛИ ДАЖЕ НОЧЬЮ

Так один из бывших адептов, а ныне потерпевший по делу рассказал, что очень хотел достигнуть просветления и пробудить в себе энергию кундалини, которая, согласно книгам учителя, живет в копчике и выползает оттуда, как змея, по позвоночнику.

Он регулярно посещал все семинары. Они проводились на съемных квартирах или в арендуемых домах в условиях конспирации. На алтарь секты ученики несли взносы. Прямо возле него стоял компьютер, куда каждый заносил информацию о принесенной сумме. В комнате постоянно звучали мантры, занятия с высшими инструкторами проводились иногда по скайпу под руководством присутствующих на занятиях монахов-саманов. Одним из них и был Максим.

Мантры играли даже ночью. Спать разрешали лишь пару-тройку часов в сутки, есть - один раз и в основном вегетарианскую пищу. Можно было купить пароль к учению на закрытом гугл-сайте и заниматься дополнительно. Или приобрести книги учителя об Армагеддоне.

А еще нужно было долго сидеть в позе лотоса так, что затекали ноги и голова совсем прекращала соображать. Вербовать новых адептов через интернет: за это начисляли баллы и переводили на новую ступень. Но кундалини у этого бедняги, несмотря на все его старания, так и не пробуждалась.

ОБРЯД В РАССРОЧКУ

Он знал, что существует еще высший обряд «ПОА». И стоит он 400 тысяч рублей. И тогда ученик попросил провести его над собой в рассрочку. Но монахи-саманы сказали, что так не пойдет. Нужно внести сразу всю сумму. Счастье, что у бедолаги не было таких денег. Знал бы он, что обряд этот связан с ледяным дыханием смерти, может, и не желал бы его никогда.

К тому времени он потратил все свои деньги, перестал, как учили, общаться с семьей и друзьями, боялся уйти из секты, ведь это означало прямой путь в ад. Довел себя мантрами и позами до физического и психического истощения, галлюцинаций и желания умереть. В итоге загремел в психлечебницу с диагнозом параноидальная шизофрения.

На суде выступала и его мать, рассказавшая, что из-за всего этого просветления и чистки кармы чуть не потеряла сына, изменившегося до неузнаваемости.

СПАСТИ ДУШИ!

Максим проводил подобные семинары в городах России и зарубежья. Например, в Сербии и Черногории. А в марте 2016 года местные спецслужбы зафиксировали подозрительную сектантскую активность и задержали 58 граждан России, Украины, Узбекистана и Белоруссии, съехавшихся на международный семинар. Те объяснили, что приехали поучиться у японских инструкторов.

Самого главаря задержали 1 мая 2018 года в Волгограде, где он проводил очередной семинар и где одна из «староверующих» передавала ему очередной собранный с низших адептов денежный транш.

Сотрудники ФСБ установили, что доступ к электронным кошелькам российской ячейки осуществлялся из Японии и территории Грузии.

Гособвинитель привел данные исследования экспертов, подтверждавшие, что учение секты - это религия, в основе которой лежит терроризм. Ведь, согласно ей, нарушение законов не отразится на карме. Значит, можно убивать. Освобождение душ людей проходит через ритуал «ПОА» - это освобождение душ убитых людей. И гуру может потребовать от учеников провести такой акт «спасения». Зариновая атака в токийском метро - яркий тому пример. Гособвинитель подчеркнул, что начавшаяся возрождаться в России организация просто еще не достигла такого уровня своих адептов, чтобы ей поручили теракт. Да и вовремя их занятия прекратили.

СОВСЕМ НЕ ВИНОВНИК

Зато защитник Свиридова потребовал оправдать подсудимого. Он попытался уверить судью, что Максим - добряк-завхоз безобидного клуба по интересам, замкнутого на йоге, духовном совершенствовании и чистке кармы. И секта, дескать, уже совершенно не та, что была когда-то. А превратилась в кладезь восточных практик. И все. Мол, никакого коварства и терроризма. А те потерпевшие, которые сошли с ума, изначально были не в себе.

Правда, за кадром пока остался вопрос, на какие такие «благие» цели пошли те огромные денежные транши, которые выкачали из электронных кошельков российской ячейки зарубежные кураторы.

Известно, что прокурор попросил суд признать Максима винновым и назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы. Следующее судебное заседание в Южном окружном суде Ростова-на-Дону назначено на 17 ноября.

НАША СПРАВКА

О секте заговорили во всей Японии в августе 1989 года, когда между ее адептами и жителями местных деревень начали возникать крупные стычки. Однако адвокат образовавшейся на этой почве Ассоциации жертв «Аум Синрике» был убит вместе с женой и сыном.

Со временем секта превратилась в корпорацию, контролирующую более 30 компаний в разных странах мира. Своих адептов из лап не выпускала (известно об исчезновении при странных обстоятельствах 40 ее членов) и занималась похищением людей. А еще активно готовила боевиков в ожидании конца света.

К активной фазе террористических действий сектанты перешли в июне 1994 года. Тогда в окрестностях города Мацумото был распылен газ. Погибли семь человек, сотни были отравлены. А спустя год, 20 марта 1995 года, 13 человек погибли, около шести тысяч пострадали. Секта организовала зариновую атаку в токийском метро.

16 мая того же года был арестован «учитель» Секо Асахара. После его ареста были обнаружены завод по производству боевых отравляющих веществ и технологическая документация по обогащению урана, принадлежащая секте. Удалось доказать причастность «учителя» и его приспешников к убийствам и похищениям людей. Асахара объяснял все это очищением людей от плохой кармы. Он заявил: «Массовое убийство - это прекрасно!». 26 февраля 2004 года он был приговорен к смертной казни.

КСТАТИ

«Аум Синрике» запустила свои щупальца в Россию в лихие 90-е. В 1992 году «учитель» лично посетил Москву. Встречался с рядом политических и религиозных деятелей. И даже выступал в ведущих университетах страны перед студентами! Его появление сопровождалось мощнейшей рекламной кампанией. «Учитель» обеспечил себе выступление в передачах на радио, по телевидению. «Аум» официально зарегистрировалась в столице и открыла шесть своих филиалов. Инициации с массовыми медитациями ее адепты проводили даже на стадионе «Олимпийский».

Пока «учитель» и его адепты пудрили нашим людям мозги, заманивая в свои ряды новые жертвы, другие их приспешники пытались добыть образцы нашего стрелкового оружия, военных разработок, купили списанный вертолет МИ-8 и хотели купить танк. Потом, когда все вскрылось, после газовой атаки в токийском метро отношение к секте, конечно, изменилось. Верховный суд РФ 20 сентября 2016 года признал организацию «Аум Синрике» террористической и запретил ее деятельность на территории России.