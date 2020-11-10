Дневник стюардессы: как встретить на борту мужа и чем занимаются звезды в самолете

Работать девушкам иногда приходится по 15 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самый часто задаваемый вопрос, который я слышу от людей: «А вам не страшно летать?» Всегда уверенно и смело отвечаю: «Нет». Думаю, пассажиры и не ожидают другого ответа. Но самой себе не соврешь: конечно, я боюсь. Все боятся. Но это чувство можно контролировать.

ВСЕ БОЯТСЯ ЛЕТАТЬ

Не раз мне снилось, что самолет разбивается, а я ничего не могу сделать. Отчетливо помню чувство падения и как пытаюсь ухватиться за сиденье, чтобы не упасть и не удариться, но все бесполезно.

После таких снов я еще больше работаю над собой. Именно благодаря страху и повышенному чувству ответственности в любое время дня и ночи я могу рассказать команды и действия в случае разгерметизации кабины, аварийной посадки на сушу и в воду, как подготовить пассажиров-помощников и особенности разных типов самолетов. Я всегда готова к развитию внештатной ситуации.

К счастью, эти навыки мне нечасто пригождались. Помню попадание молнии в самолет, сильную турбулентность и эпический полет всего незакрепленного в тот момент. А вот оказывать медицинскую помощь приходится почти каждый подъем в небо. Обычно ничего серьезного, но бывали случаи подозрения на сердечный приступ.

КАК УЧАТ НА ПРОВОДНИКА

Будущие бортпроводники проходят длительную, основательную подготовку. На курсах нас учат не только сервису и разрешению конфликтных ситуаций, но и более важным вещам: реанимировать, принимать роды, организовывать выживание на суше и в воде в случае аварийной посадки. Также обучают тушению пожаров.

Причем, когда я устраивалась на работу, все будущие бортпроводники имели дело именно с огнем, включались крики пассажиров на заднем плане, создавались условия, максимально приближенные к реальным. Было страшно, после такой практики дрожали колени, и в то же время переполняло чувство удовлетворения.

Навыки спасения мы оттачивали на настоящем самолете, правда, списанном. Эвакуация через трап и на крыло самолета, задымление, созданное при помощи специальной установки, - все это незабываемо, уровень адреналина зашкаливал.

Помимо первоначальной подготовки, бортпроводники проходят курсы повышения квалификации. Аварийно-спасательная подготовка и экзамен по английскому языку проводятся ежегодно, а навыки выживания и оказания помощи в воде совершенствуются каждые два года и не в теории, а в бассейне с использованием плотов и жилетов.

Будущие бортпроводники проходят длительную, основательную подготовку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТУАЛЕТЕ УЕДИНИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Поднимаясь по трапу самолета, пассажиры видят сияющих и приветливых стюардесс. Кажется, что они не устают. И, действительно, что сложного: предложили напитки, еду, все убрали. Но мало кто знает, что бортпроводники приходят на рейс за полтора-два часа до вылета, чтобы пройти медицинский контроль, узнать особенности рейса, познакомиться с коллегами, ведь каждый полет они всегда разные.

До вылета мы проверяем аварийно-спасательное оборудование на борту, принимаем питание, торговое оборудование и бытовые принадлежности, готовимся к встрече пассажиров.

После обслуживания бортпроводники не сидят без дела: принести стакан воды, помочь пассажирам с детьми, ответить на вопросы, касающиеся перелета, - все это тоже входит в наши обязанности. Необходимо также проверять туалетные комнаты, и дело не только в чистоте, но и в безопасности, которой пренебрегают некоторые курящие пассажиры. Кстати, если вы думаете, что туалетная комната - уединенное место, вы ошибаетесь. В случае необходимости стюардессы могут открыть дверь снаружи.

С приземлением работа бортпроводника не заканчивается: после выхода пассажиров борт досматривается, а оборудование сдается в соответствующие службы. А если вы старший бортпроводник, коим я и была до выхода в декрет, то вам еще предстоит просидеть около часа, чтобы сдать отчет по рейсу.

БЛЮДА У ПИЛОТОВ ВСЕГДА РАЗНЫЕ

Иногда пассажиры заглядывают за шторку из любопытства, думая, что у нас есть какие-то секреты. Но, уверяю, это не тайная комната, а кухня, где мы разогреваем еду и готовим напитки. Однако бортпроводники могут попросить вас покинуть ее, но не из вредности, а потому, что это меры безопасности.

Дело в том, что в передней части самолета находятся кабина пилотов, кухня и туалетная комната. И если одному из летчиков необходимо выйти из кабины, то бортпроводник должен удостовериться, что никто посторонний в этот момент не сможет проникнуть в кабину пилотов.

На заре полетов пассажиры могли входить в кабину пилотов, а двери не были бронированными. Но история авиации написана кровью, именно поэтому посторонним вход воспрещен, а дверь пуленепробиваемая. Более того, пилот не может остаться один в кабине: вместо вышедшего летчика входит стюардесса. А еще за состоянием пилотов следят бортпроводники и проверяют, все ли в порядке, каждые 15 минут. Кстати, пилотам даже запрещено одновременно есть, а блюда у них всегда разные.

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

Как и в любой другой сфере, в авиации случаются романы и создаются семьи. При этом, конечно, все пары сталкиваются с одной и той же проблемой: когда видеться, если много рейсов и командировок. Я не понаслышке знаю, что это такое, так как своего мужа встретила в полете. Нам повезло: пока мы работали в одной компании, у нас почти во все рейсы ставили вместе, и это были лучшие путешествия в моей жизни.

Но после банкротства авиакомпании мы устроились в другую. На этом совместные полеты закончились. У каждой авиакомпании свои правила, и большинство придерживается принципа раздельных полетов. Существуют две известные мне причины. Первая - так легче планировать бортпроводников и пилотов в рейсы. Вторая связана с заботой о семье: если оба родителя погибнут, то дети останутся сиротами, поэтому очень неохотно ставят пары вместе.

Летать боятся не только пассажиры. Главное - преодолеть свой страх. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ЗНАМЕНИТОСТЯХ

По долгу службы бортпроводники сталкиваются с ВИПами и знаменитостями. Если быть честной, я всегда немного робею перед такими: стесняюсь брать автографы и фотографироваться. Тем более, что знаменитости обычно спят на борту, ведь зачастую им приходится выступать в день перелета.

Однажды мы везли группу «Би-2» во Владивосток и обратно в Москву. Пока экипаж отдыхал в гостинице перед обратным перелетом, музыканты давали концерт. Поэтому я всегда с уважением отношусь к личному пространству пассажира и его желанию отдохнуть.

Мне также приходилось оберегать сон и покой таких знаменитостей, как Иван Ургант, Рената Литвинова, Леонид Агутин, Екатерина Варнава, Нюша, солисты группы «Ума Турман».

Но особенно запомнился спецрейс с футбольным клубом ЦСКА. Футболисты возвращались в Москву после очередной победы. И основной состав, и молодежка оказались очень воспитанными и позитивно заряженными ребятами. В конце рейса они подарили экипажу сувениры с символикой футбольного клуба.

СКАНДАЛЫ ТОЖЕ БЫВАЮТ, НО НИКОГО НЕ УВОЛЬНЯЮТ

К счастью, я никогда не сталкивалась со скандально известными публичными людьми, но мои подруги испытывали разное отношение к себе, а некоторых знаменитостей даже снимали с рейса. Но, кстати, ни один бортпроводник при этом не пострадал, несмотря на угрозы обиженных звезд. Мы просто делаем свою работу, и на ее выполнение не влияют степень известности и положение в обществе.

Есть еще один нюанс, который поможет вам понять, что полеты - это не только путешествия, но и тяжелый труд. Экипажи часто совершают разворотные рейсы. Если лететь до места назначения менее пяти часов, то бортпроводников могут отправить совершить обратный перелет без отдыха. Поэтому для стюардесс многие российские города и большая часть Европы - просто аэропорты. А рабочее время с учетом предполетной и послеполетной работы может доходить до 15 часов в сутки.

Да и работа, скажу я вам, вредная. Радиация, перепады давления, шум, воздействие взлетов и посадок на внутренние органы, смена часовых и климатических поясов не добавляют здоровья работникам авиации. Дополнительный отпуск, досрочный выход на пенсию, доплаты за вредные условия труда - вполне заслуженные социальные гарантии.