В Ростовской области награждены молодые избиратели

Евгений Дранкин был признан лучшим в номинации «Цифровая волна» Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Атмосфера». Фото: ИКРО

Во вторник, 10 ноября, молодые избиратели Дона получили награды. В торжественной обстановке активной молодежи их вручил заместитель председателя Избирательной комиссии Ростовской области Александр Энтин.

Стоит отметить, что аспирант и преподаватель Южного федерального университета Евгений Дранкин стал победителем Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Атмосфера», который был организован Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Он отмечен соответствующим дипломом. Тема его работы - «Автоматизированная система подготовки документов для проверки сведений, предоставляемых кандидатами на выборные должности в избирательные комиссии». Евгений Дранкин был признан лучшим в номинации «Цифровая волна».

Одна из победительниц «Избирательного марафона». Фото: ИКРО

Также были вручены сертификаты 19 победителям «Избирательного марафона», организованного Избирательной комиссией Ростовской области. Это было интеллектуальное состязание на основе мобильного приложения. У каждого участника была возможность прослушать курс видеолекций о Конституции Российской Федерации, принять участие в тематической викторине, пройти квест-экскурсии по знаковым историческим местам Ростовской области, а также разработать собственный маршрут для квеста.

Известно, что в нем приняли участие более 1,5 тысячи человек. И вот 10 ноября участникам, набравшим наибольшее количество баллов, были также вручены образовательные сертификаты на участие в мотивационном лидерском тренинге.