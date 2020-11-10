Ростовчанка рассказала, как заболела коронавирусом в Германии

Татьяна работала волонтером в Дании, а после уехала в Германию по программе обмена. Фото героя публикации.

Ростовчанка Татьяна Кислица стала волонтером в Дании, когда о коронавирусе никто не знал, а путешествия по миру были привычным делом. Пандемия застала девушку во время программы по обмену. Татьяна рассказала, как пережила карантин в скандинавской стране, после поехала в Германию и там заболела коронавирусом.

ВСЕ УШЛИ НА КАРАНТИН

Татьяна давно думала о работе за границей. Еще во время учебы в вузе девушка ездила по программе обмена в Америку заработать и подтянуть английский. После университета она преподавала язык в Китае и России, а летом прошлого года решила попробовать себя в международном волонтерстве. Татьяну приняли на работу в школу-интернат в Дании.

- В русском языке вокруг понятия «школа-интернат» какая-то стигма, как будто это что-то плохое, - рассказывает она. - В Европе это совсем не так. Здесь считается престижным послать ребенка на год в такую школу. Обучение в ней стоит недешево. В нашу школу принимали учеников 10-11 классов, они вместе жили и учились. Я была ассистентом: помогала учителям готовиться к урокам, проводила факультатив по русскому языку, работала на кухне.

Школа в Дании, в которой работала Татьяна. Фото героя публикации.

Татьяна поселилась в специальной квартире для волонтеров, занималась с детьми, иногда путешествовала. Жизнь в Дании шла своим чередом, пока весной не появились первые тревожные новости о коронавирусе, а волонтерские проекты начали закрываться. В середине марта на карантин отправили и школу, в которой работала девушка.

МАСКИ - ТОЛЬКО В ТРАНСПОРТЕ

Школу Татьяны закрыли на шесть недель. Детей отпустили по домам, уроки стали проводить дистанционно. Однако факультативы, которые вела ростовчанка, в карантинный план не включили. Поэтому пришлось терпеливо пережидать ограничения.

В целом, говорит девушка, пандемия в Дании долгое время не ощущалась. В стране закрыли учебные учреждения и отменили массовые мероприятия, а маски нужно было носить только в транспорте. После карантина заработала и школа Татьяны.

В школе есть даже кинотеатр. Фото героя публикации.

- Действовали серьезные правила: частое мытье помещений, ежедневная уборка, - продолжает девушка. - Детей разделили на группы по восемь человек, которые называли семьями. Ученикам из таких групп не разрешалось контактировать. Но это подростки, и они нарушали правила направо и налево! Особенно если в разные «семьи» попали подростки, которые встречались. Некоторые даже убегали в лес целоваться!

К счастью, до конца программы в школе было спокойно, коронавирусом никто не заразился. Татьяна задумалась о следующем шаге. Она хотела подтянуть еще один иностранный язык - немецкий, и ее не оставляли мысли о зарубежном образовании. Логичным казалось остаться в Европе.

Работать за границей Татьяна начала еще в студенческие годы. Фото героя публикации.

ПОКЕРФЕЙС - ОБЫЧНОЕ ЛИЦО

Пообщавшись с другими волонтерами и изучив информацию, Татьяна отправилась по программе обмена в Германию. Здесь ей предстояло жить в принимающей семье - смотреть за детьми и помогать по дому. Однако попасть в другую страну в пандемию оказалось не так просто, последние дни перед отъездом были волнительными.

- Я быстро нашла семью, но вот посольство Германии в Дании было закрыто с апреля, - вспоминает Татьяна. - Я забросала их почту письмами, объясняла, как мне важно приехать. Заработало посольство буквально за 15 дней до того, как заканчивалось мое разрешение на пребывание в Дании. Как только оно открылось, я сразу записалась на ближайшие даты. Визу мне сделали за неделю.

Вот уже несколько месяцев ростовчанка живет в Германии. Она присматривает за тремя маленькими детьми, учит язык и хочет заработать на учебу в Европе. Бывают и трудности. Например, Татьяна не всегда понимает датчан и немцев

- По их выражению лица не всегда можно понять, нравишься ты человеку или нет, - улыбается собеседница. - Этот покерфейс я иногда воспринимаю как признак агрессии или неприятия, а на самом деле для них это обычное лицо. Иногда переживаю, что раздражаю собеседника, хотя это совсем не так.

Правда, другой менталитет не всегда создает сложности, но и помогает. Так, благодаря давним привычкам Татьяна распознала у себя коронавирус и защитила домочадцев.

До июля Татьяна будет жить у принимающей семьи в Германии. Фото: instagram.com/oxalis_11/

КТО НЕ МОЖЕТ СДАТЬ ТЕСТ, ПРОСТО СИДИТ ДОМА

- Мне стало плохо на прошлой неделе: появились ощущение какого-то тремора, слабость в мышцах. Я померила температуру - 37,4, - рассказывает ростовчанка. - Поделилась с отцом семейства, что у меня температура, я заболела. Он мне ответил, что в Германии это норма. Выяснилось, что в этой стране температура считается нормальной до 37,5. Если чуть ниже, больничный никто не берет.

Тем не менее девушка настояла на своем. Она изолировалась в комнате, а семья вызвала врача. В тот же день доктор сделал ей тест на коронавирус - он оказался положительным. Татьяну и всю семью отправили на карантин. Но и здесь без странностей не обошлось.

- Мою семью изолировали от меня, но в том же доме, - делится Татьяна. - При этом их на вирус не проверили. Получается, что они на карантине, но даже не знают, болеют или нет. Карантин длится десять дней, потом ты свободен. Тест повторно не делают.

Проблемы связаны и с тем, что на здравоохранение в Германии, как и в России, свалилась большая нагрузка. Например, Татьяна говорит, что передавала в министерство контакты людей, с которыми недавно общалась. Однако со многими из них никто так и не связался. Те, кто не может сдать тест по страховке, просто сидит дома и не знает, можно выходить или нет.

Ростовчанка не исключает, что может вернуться в Россию. Фото героя публикации.

«Я ПРОСТО ХОЧУ СЧАСТЬЯ»

Программа обмена рассчитана на год, Татьяна будет жить в семье до июля. Чем займется потом, девушка пока не может сказать точно. Среди планов - получить образование в Европе или попробовать другую волонтерскую программу. Ростовчанка не исключает, что может вернуться домой.

- В России у меня друзья, правда, многие тоже разъехались по разным странам, - признается волонтер. - Мне нравится наш менталитет, душевность русских людей. Я чувствую, что в России мои навыки более востребованы, чем здесь: тот же английский, которым здесь владеет чуть ли не каждый первый. Вполне возможно, что я вернусь в Россию и буду счастлива здесь. В конце концов, как и другие люди, я просто хочу счастья.