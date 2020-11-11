Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области обсудили ситуацию с онкологическими заболеваниями в регионе

Парламентарии донского ЗС РО обсудили ситуацию с онкозаболеваемостью в регионе. Фото: пресс-служба областного ЗС РО

В Ростове-на-Дону депутаты Законодательного собрания Ростовской области провели круглый стол, на котором обсудили ситуацию с онкозаболеваемостью в регионе и мерах борьбы с нею.

Мероприятие прошло под руководством первого заместителя председателя Законодательного собрания Ростовской области - председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Сергея Михалева.

В заседании также участвовали депутаты областного Заксобрания, представители министерства здравоохранения области, общественной палаты и другие специалисты.

«ПОМОЩЬ ДОЛЖНА СТАТЬ ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ»

Как заявил Сергей Михалев, нацпроектом «Здравоохранение» предусмотрена серьезная модернизация системной онкологической помощи.

- В результате такая помощь должна стать еще доступнее. На предстоящие шесть лет финансирование программы по онкологии в масштабах страны составляет 1,3 трлн рублей. Сумма огромная. А для Ростовской области эта сумма - 39,7 миллиардов рублей, - прокомментировал парламентарий.

Сергей Михалев подробно рассказал, какие мероприятия в регионе проводятся в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Так, на Дону разработана и выполняется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Одна из главных целей этой программы - снижение смертности от новообразований.

- Смертность от онкологических заболеваний в Ростовской области в общей структуре смертности населения находится на втором месте. И одна из задач, которая стоит перед донскими медиками на ближайшие несколько лет, заключается в том, чтобы снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных, со 173,4 случая в 2020 году до 167,9 - к 2024 году на 100 тысяч населения, - сообщил Сергей Александрович.

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ СЕЙЧАС?

О том, какие мероприятия выполняются в рамках реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», рассказал также главный врач онкологического диспансера Евгений Глумов.

По его словам, за три квартала этого года проведено 480 мероприятий для профилактики рака: дни открытых дверей, подворовые обходы, лекции для населения, профосмотры и другое. А для лечения онкологических больных в Ростовской области за три квартала 2020 года закуплено лекарственных препаратов на сумму 3,4 миллиарда рублей.

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РАБОТАЕТ С ПЕРЕГРУЗКОЙ»

Одним из ключевых моментов обсуждения стал вопрос о возможности использования противоопухолевых и других дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний по системе ОМС в амбулаторных условиях. Сегодня это происходит только в стационаре.

Также обсуждались вопросы диспансеризациии и профосмотра в условиях пандемии коронавируса, эффективность работы центров амбулаторной онкологической помощи и другие моменты.

- На реализацию мер по борьбе с онкологическими заболеваниями по национальному и региональному проектам предусматриваются значительные суммы, - прокомментировал Сергей Михалев, - ведь смертность от этого заболевания, к сожалению, по-прежнему очень высока. И очень важно, как мы используем эти средства. Особенно сейчас, когда здравоохранение работает с перегрузкой в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Сергей Михалев подчеркнул, что цель заседания - это попытка понять, какие есть вопросы и проблемы у жителей Ростовской области по поводу оказания помощи онкобольным.

- Депутаты Законодательного собрания через соцсети запустили опросник, который показал, что с получением помощи по этому заболеванию в новых условиях у людей не возникает. По докладам специалистов и по мнению депутатов, онкологическая помощь сегодня оказывается в полном объеме, региональный проект выполняется, - подчеркнул парламентарий.

Отметим, что в регионе создано десять центров амбулаторной помощи, планируется открытие еще трех в период с 2022 по 2024 годы в Батайске, Миллерово и Белой Калитве.

Но, по мнению Сергея Михалева, есть ряд вопросов, которые необходимо решить.

- Например, по применению лекарственных препаратов в условиях амбулаторного лечения. Дорогостоящие лекарства при амбулаторном лечении за счет средств ОМС не выделяются, сейчас только в условиях стационара их можно получить. Мы этот вопрос взяли в проработку. Если мы решим эту проблему, то, думаю, это будет большим подспорьем в лечении онкологических заболеваний. Нам необходимо сделать оценку, сколько это будет составлять в денежном выражении. Суммы, предполагаю, будут солидные, поэтому мы хотим обратиться в Госдуму, чтобы задействовать федеральные деньги, - подытожил спикер.