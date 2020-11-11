Губернатор допустил введение новых ограничений в Ростовской области

Важная задача - удержать рост заболеваемости. Фото: Андрей АБРАМОВ

Губернатор Василий Голубев допустил ужесточение ограничений в Ростовской области из-за ковида. Он оценил ситуацию с заболеваемостью на заседании оперштаба по коронавирусу.

— Мы видим некую стабилизацию ситуации, но на достаточно напряженном уровне. Если стабилизация пойдет в сторону роста, тогда примем жесткие ограничения. Если будем снижаться, будем сохранять существующие, — пояснил Василий Голубев.

Губернатор сообщил, что задействованы практически все ресурсы здравоохранения. Сейчас ведется работа по пополнению этих ресурсов. Он также напомнил, что важно поддерживать медиков. По словам Василия Голубева, важнейшая задача сегодня — удержать ситуацию.

Напомним, за сутки в Ростовской области выявили 308 зараженных. Число заболевших с начала пандемии превысило 34 тысячи. Жертвами ковида стали 994, выздоровели болеее 27 тысяч пациентов.