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Нужно ли вернуть жесткие ограничения из-за коронавируса в Ростовскую область: рассказал главный санврач

Евгений Ковалев объяснил, в каком случае власти усилят меры профилактики
Михаил СТРИЖЕВ
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С начала пандемии в Ростовской области выявили более 34 тысяч зараженных.

С начала пандемии в Ростовской области выявили более 34 тысяч зараженных.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный санитарный врач Евгений Ковалев рассказал, нужно ли вводить в Ростовской области жесткие ограничения. Глава донского Ропотрабнадзора высказался на брифинге 12 ноября.

— На сегодня мы с органами исполнительной власти применяем те мероприятия, которые соответствуют ситуации. При ухудшении обстановки будем рассматривать дополнительные ограничения, — прокомментировал Евгений Ковалев.

Ранее он сообщил, что ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Главный санврач пояснил, что в течение последних двух недель данные по заболеваемости сохраняются примерно на одном уровне.

Напомним, 11 ноября Василий Голубев сообщил, что может ввести новые ограничения из-за коронавируса. Евгений Ковалев предложил обязать жителей носить маски в такси и лифтах, на территории парковок. По его мнению, нужно также ограничить посещение детьми торговых центров.

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