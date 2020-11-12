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Новые ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 12 ноября 2020: что изменилось

Рассказываем, какие новые ограничения из-за коронавируса ввели в Ростове-на-Дону
Михаил СТРИЖЕВ
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В Ростовской области начали действовать очередные ограничения.

В Ростовской области начали действовать очередные ограничения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые ограничения в Ростове-на-Дону 12 ноября 2020: какие изменения начали действовать. Губернатор Василий Голубев внес поправки в постановление правительства.

Некоторые изменения касаются масочного режима. Жителей обязали носить средства защиты на территории парковок и в лифтах.

Появились ограничения для несовершеннолетних. Теперь детей до 14 лет не будут пускать в торговые центры и гипермаркеты без родителей или опекунов.

В документе также уточнили, когда пациентам продолжат оказывать плановую медпомощь. Это касается случаев курсового и программного лечения, оказания высокотехнологической помощи, а также допобследования призывников.

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