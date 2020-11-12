Новые ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 12 ноября 2020: что изменилось

В Ростовской области начали действовать очередные ограничения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые ограничения в Ростове-на-Дону 12 ноября 2020: какие изменения начали действовать. Губернатор Василий Голубев внес поправки в постановление правительства.

Некоторые изменения касаются масочного режима. Жителей обязали носить средства защиты на территории парковок и в лифтах.

Появились ограничения для несовершеннолетних. Теперь детей до 14 лет не будут пускать в торговые центры и гипермаркеты без родителей или опекунов.

В документе также уточнили, когда пациентам продолжат оказывать плановую медпомощь. Это касается случаев курсового и программного лечения, оказания высокотехнологической помощи, а также допобследования призывников.