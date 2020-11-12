Депутаты Законодательного собрания Ростовской области обсудили доступность интернета в регионе

Депутаты донского парламента обсудили доступность Интернета на Дону. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донском парламенте состоялось заседание круглого стола на тему «Об обеспечении широкополосного доступа к сети интернет жителей Ростовской области». Организовал мероприятие комитет Законодательного собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи. В заседании участвовали депутаты донского парламента, представители регионального министерства цифрового развития, информационных технологий и связи и другие специалисты.

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ИНТЕРНЕТА»

Как отметил председатель парламентского комитета, вицеспикер Александр Скрябин, Ростовская область - быстро развивающийся регион.

- И все мы прекрасно понимаем, что сегодня эффективность развития невозможна без высокоскоростного интернета. Президент России Владимир Путин предложил подготовить проект «Доступный интернет», реализация которого призвана обеспечить на всей территории страны бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам, - сообщил депутат. - Глава государства неоднократно подчеркивал, что «высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан, создать широкое пространство для образования и творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов».

Также в своем недавнем Бюджетном послании губернатор Ростовской области Василий Голубев определил цифровую трансформацию как одну из основных целей развития региона.

На круглом столе отметили, что в плане доступности интернет-сервисов для дончан уже сделано немало. Показатели протяженности волоконно-оптических линий связи в регионе с 2015 года выросли в два раза, а число населенных пунктов без сотовой связи сократилось в пять раз. По количеству абонентов, имеющих фиксированный доступ к интернету, Ростовская область занимает лидирующие позиции в Южном федеральном округе.

КОРОНАВИРУС ВНЕС СВОИ КОРРЕКТИВЫ

Однако многие жители области пока что не воспринимают интернет как основной ресурс, в отличие от электроэнергии, водо- и газоснабжения. Но период пандемии внес коррективы в понимание этого вопроса.

- Например, если в школах обеспечено качественное подключение к интернету, работающему со скоростью до 100 Мбит в секунду, то преподаватели, проводя из дома со школьниками видеоконференции, когда количество подключений исчисляется десятками, сталкиваются с тем, что пропускная способность обычного домашнего канала недостаточна, - сообщил Александр Скрябин.

Дальше он задался вопросом: «Обязан ли в этом случае преподаватель самостоятельно обеспечивать высокую стоимость подключения к интернет-каналу более высокой мощности? Может быть, необходимо поддержать здесь учителей субсидиями?»

Кроме этого, к депутатам Законодательного собрания часто обращаются жители небольших населенных пунктов, в том числе находящихся в приграничных территориях. Люди жалуются на плохую сотовую связь и даже отсутствие интернета.

По итогам заседания круглого стола принято решение рекомендовать министерству цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области и органам местного самоуправления осуществлять мониторинг, продолжая работу по обеспечению доступа жителей донского края к услугам сотовой связи и высокоскоростному интернету.

Кроме того, будет составлен перечень рекомендаций, который направят в органы исполнительной власти региона и муниципальных образований донского края.

- Очень надеемся, что рекомендации, которые мы наработали во время обсуждения и получим в ближайшее время от участников процесса, пригодятся для дальнейшей работы, - подытожил Александр Скрябин.