Эпоха Александра Невского как пример: на Дону проходят «Димитриевские чтения»

В донском парламенте прошло заседание круглого стола XXV ежегодного регионального общественно-церковного форума «Димитриевские чтения».Фото: пресс-служба областного ЗС РО

В Ростове дан старт крупнейшему на Юге России церковно-общественному форуму «Димитриевские чтения». Он проходит на Дону уже в 25-й раз. В этом году тема форума «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» выбрана неслучайно. Дело в том, что президент России объявил 2021-й годом празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

А накануне, 12 ноября, в рамках форума в Законодательном собрании Ростовской области состоялось заседание, в котором участвовали и депутаты, и представители церкви.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ - ТОЧКА ОПОРЫ

- Не первый год мы очень тесно сотрудничаем с Законодательным собранием Ростовской области. В рамках этого общения у нас было очень много интересных и серьезных проектов, в том числе и в этом году, - сказал руководитель отдела по взаимодействию Церкви и общества Ростовской-на-Дону епархии Валерий Волощук.

По словам депутата донского парламента Вячеслава Василенко, сотрудничество власти и церкви плодотворно влияет на воспитание в обществе, на приобщение молодого поколения к духовному, культурному и историческому наследию России. Он также подчеркнул, что тема форума как нельзя актуальна в сложившихся условиях пандемии:

- На мой взгляд, фигура Александра Невского, его духовно-исторический опыт очень важны для нашей страны, для российской государственности. Ведь когда Россия находится на очень трудных поворотных моментах своего развития, она нуждается в точках опоры, в обращении к примерам из нашей великой истории. И один из таких - эпоха Александра Невского.

Вячеслав Василенко отметил, что фигура Невского, его духовно-исторический опыт важен для нашей страны.Фото: пресс-служба ЗС РО

«СОХРАНЯТЬ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

К слову, донские депутаты во время пандемии активно оказывали помощь пострадавшим. Так, на федеральном и региональном уровнях были приняты беспрецедентные меры поддержки для бизнеса и пострадавших жителей региона. А еще некоторые парламентарии стали волонтерами.

Как рассказал вице-спикер парламента Александр Скрябин, народные избранники организовали сбор средств и доставку для нуждающихся воды, продуктов, лекарств и масок. Помогали всем, не делили людей по национальностям и вероисповеданию.

Не остались без поддержки и врачи, которые сейчас в буквальном смысле слова на передовой. Так, депутаты Заксобрания региона, которые руководят предприятиями, предоставили медикам 60 автомобилей с водителями.

- Пандемия еще не побеждена, и главное в этих условиях - сохранять человечность и здравый смысл, - подчеркнул Александр Юрьевич.

НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИТЬ, ДЕЛАЯ СТАВКУ НА РАЗОБЩЕННОСТЬ

Более того, депутаты уверены, что в непростых условиях, в которых оказалось наше государство, очень важно сохранять единство. И для этого также можно обратиться в том числе к нашему историческому опыту.

- Самые сложные вопросы, будь они политические или бытовые, мы можем разрешить только в понимании нашего общего единства, - подчеркнул Александр Скрябин. - Нельзя победить, делая ставку на разобщенность. Не в наших традициях делить соседей на своих и чужих. Поэтому и конфликт, обострившийся между Арменией и Азербайджаном, отзывается болью. Всегда нужно исходить из здравого смысла, человечности и опираться на лучшие, объединяющие всех нас примеры из истории. Ведь наша страна всегда была многонациональной.

К слову, большое преимущество России в том, что она смогла, не отрицая значимость ни одной национальности, ни традиций, ни религии, сделать культурное многообразие своим богатством, своим достоинством и своей силой. Безусловно, этому способствовало и историческое наследие Александра Невского.

Известно, что по итогам мероприятия составят перечень рекомендаций, который направят всем заинтересованным органам власти и общественным организациям.

КСТАТИ

А что было в прошлом году

К слову, в прошлом году «Димитриевские чтения» были посвящены предстоящему 75-летию Великой Победы. Тогда депутаты областного парламента провели целый ряд мероприятий: патриотический форум, дискуссии и круглые столы. Также бесплатно показывали фильмы о Великой Отечественной войне.

Активно включились в процесс студенты и школьники. Ребята снимали фильмы и видеоролики, транслировали в социальных сетях рассказы об участниках и героях Великой Отечественной войны, о подвигах, совершенных на донской земле. А еще установили информационные таблички на местах сражений и воинских захоронений. Этот проект охватил Ростов, Шахты, Белую Калитву, Сальск и ряд других муниципалитетов области.

- Во всей этой разнообразной патриотической работе принимали участие представители разных национальностей, разных вероисповеданий, - подчеркнул председатель Заксобрания Ростовской области - председатель комитета по аграрной политике депутат Вячеслав Василенко.