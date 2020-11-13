Снег, дожди и ураганный ветер обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделе

В Ростов-на-Дону придет по-настоящему зимняя погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На следующей неделе в Ростове-на-Дону ухудшится погода. Об этом жителей предупредили в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

С 16 по 19 ноября в городе резко похолодает. Пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. Возможно налипание снега на проводах и деревьях. На дорогах — гололедица. Ветер усилится до 15 — 18 метров в секунду.

— Возможны снежные заносы, обрыв линий электропередач и обрушение конструкций. В связи с сильным ветром существует вероятность падения веток, — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за ветра в Дону понизится уровень воды. На участке от Аксая до Азова — ниже благоприятных отметок.