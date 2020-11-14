Как вода из шахт Донбасса загрязняет реки в Ростовской области, рассказал биолог

Опасная шахтная вода может попадать в Северский Донец и другие водоемы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Десятки брошенных шахт Донбасса негативно влияют на экологию Ростовской области. Скапливающая в них вода попадает в Северский Донец — один из притоков Дона. Кандидат биологических наук и ведущий сотрудник ЮНЦ РАН Олег Степаньян рассказал, насколько опасна шахтная вода и можно ли справиться с этой проблемой.

По словам Олега Степаньяна, проблема кроется не в добыче угля. Когда шахты работают, поддерживаются определенные параметры, вода частично откачивается, частично — очищается. Угроза исходит именно от заброшенных шахт.

— Вода в шахтах накапливается, визуально шахты кажутся затопленными. Как показали исследования Южного научного центра РАН, эта вода может просачиваться в трещины шахт. И вот по этим трещинам вода может распространяться на десятки километров. Иными словами, загрязнения попадают не только в водоемы на территории Донбасса, но и в России, в том числе и в Северский Донец.

Как пояснил биолог, это шахтная вода сильно минерализована, то есть в ней содержится много солей. Но это не хлорид натрия, как в море, а опасные для организма сульфиты и сульфаты. Много в такой воде и тяжелых металлов. Для бурения в шахтах используют специальные химические растворы — всё это сейчас оставлено на произвол судьбы и попадает в воду.

Река Северский Донец. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЕНЬШЕ ВОДЫ, БОЛЬШЕ ХИМИКАТОВ

Все эти проблемы существовали давно, но в последнее время ситуация обострилась. В Ростовскую область пришло маловодье.

— Поскольку воды мало, нет эффекта разбавления. Даже если объем загрязнений и не увеличивается, их концентрация в водоеме будет уже выше.

По словам Олега Степаньяна, ранее ситуация регулировалась соглашениями между Россией и Украиной. Сейчас они едва ли действуют, поскольку шахты находятся на территории Донецкой народной республики. На Донбассе в приоритете явно не экологические проблемы. Тем не менее эта вода попадает в Ростовскую область, поэтому пока именно россиянам придется заниматься очищением Северского Донца.

СЛУХ О ЯДЕРНОЙ ШАХТЕ

На днях в сети появились тревожные сообщения о еще одной угрозе для экологии Ростовской области. В донские водоемы якобы может попасть радиоактивная вода из донбасских шахт. Украинские власти заявили, что если раньше эту воду откачивали, в последние два года она просто скапливается.

В частности, речь идет о шахте «Юнком», где в 70-е действительно произошел ядерный взрыв.

— В Советском союзе действительно использовали ядерные взрывы для добычи полезных ископаемых. Таким образом создается полость, в которой можно, например, хранить сбросы. Потом от этого метода, конечно отказались. Откачивали там когда-то воду или нет, я не знаю, — говорит Олег Степаньян.

В министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что не владеют информацией о формировании угроз на шахте «Юнком». При этом в ведомстве заверили, что постоянно следят за состоянием Северского Донца и других рек, пересекающих границу.

Северский Донец на карте. Фото: google.com/maps/

— Минприроды Ростовской области осуществляется наблюдение за состоянием трансграничных участков пяти рек, в том числе и реки Северский Донец. Вредные техногенные процессы, обусловленные ликвидацией шахт Восточного Донбасса, минимизируются до приемлемых величин за счет реализации комплекса мер технической, экологической и социальной направленности

Приток Дона пересекает несколько границ. Река берет начало в Белгородской области, далее делает петлю на территории Украины и Донбасса, главным образом в Донецкой народной республике. После этого Северский Донец попадает в Ростовскую область. По данным Народного совета республики, в 2019 году в сферу управления местного министерства угля и энергетики входят 17 шахт.