Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 ноября 2020 года: зараженных дончан приближается к 35 тысячам

От коронавируса скончались еще 18 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону прирост зараженных за сутки составил 126 человек. Всего по Ростовской области коронавирусом заразились еще 309 человек. Число инфицированных с начала пандемии составило 34 966.

За последние сутки скончались 18 заболевших. Среди них — восемь женщин в возрасте от 56 до 72 лет и десять мужчина от 54 до 74 лет. Все они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Жертвами инфекции за все время пандемии стали 1 049 жителей.

Вылечились от ковида еще 293 пациента. За весь период выздоровели 27 971 человек.

В настоящее время лечение в стационарах проходят 1 803 человека. Состояние 158 зараженных оценивается как тяжелое. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коэффициент распространения инфекции остается ниже единицы. По данным на 14 ноября, этот показатель составил 0,99.