Кто тяжелее всех переносит коронавирус, рассказали донские медики

Болезнь протекает тяжелее по разным причинам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителям Ростовской области рассказали, кто тяжелее других переносит коронавирус. Что влияет на течение болезни, сообщила заместитель главного врача больницы № 1 Волгодонска Лариса Баранникова.

По словам заместителя главврача, тяжелые больные обычно имеют сопутствующие патологии.

— Это сердечно-сосудистые заболевания; заболевания органов дыхания, например, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма. Это и больные, перенесшие инсульты; пациенты с сахарным диабетом, избыточной массой тела, — прокомментировала Лариса Баранникова.

Она пояснила, что болезнь протекает тяжелее по разным причинам. Например, пациенты с избыточным весом с трудом занимают нужное положение. Речь идет о так называемой прон-позиции, когда пациента укладывают на живот. Таким образом можно повысить сатурацию — насыщение крови кислородом. Ковид опасен для астматиков, поскольку у них уже есть поражение воздухопроводящих путей и легочной ткани.

Кроме того, есть и пациенты, которые долго лечились дома. Чаще всего люди сами поздно обращаются за медицинской помощью. Однако были случаи, когда ухудшалось состояние пациентов с легкой формой коронавируса.

— У нас была такая ситуация, когда резко увеличилось число пациентов в октябре. мы не могли принимать пациентов с легкими формами. К сожалению, не все они успешно лечились на дому. Некоторые поступали к нам уже в более тяжелом состоянии, — рассказала Лариса Баранникова.

Она также отметила, что выздоровление зависит от психологического состояния пациента. Если больной впадает в панику, лечение проходит тяжелее.