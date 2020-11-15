Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 ноября 2020: число зараженных дончан перевалило за 35 тысяч

Коэффициент распространения инфекции остается ниже единицы.

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 132 человека. Всего в Ростовской области коронавирусом заразились еще 315 человек. С начала пандемии общее число инфицированных составило 35 281.

Большую часть новых заболевших составляют люди от 46 до 65 лет — 41,3%. Заразились 27,3% людей в возрасте от 18 до 45 лет, 21,3% — от 66 до 79 лет, 8,2% — старше 80 лет. 1,9% инфицированных — дети.

Коэффициент распространения инфекции сохраняется ниже единицы. Сейчас этот показатель составляет 0,99.

Лечение в стационарах получают 1 795 заболевших. 164 пациента находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подтвердилась смерть от инфекции еще 14 дончан. Среди жертв инфекции — восемь женщин в возрасте от 51 до 86 лет, шесть мужчин от 61 до 82 лет. У людей были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время от ковида скончались 1 063 человека.

По данным на 15 ноября, выздоровели 265 пациентов. Вылечились 28 236 зараженных.