Как избежать тяжелой формы коронавируса, рассказали донские медики

Пациентов должны обеспечить противовирусными для амбулаторного лечения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный врач Центральной городской больницы Вадим Бридковский рассказал, как быстрее и легче переболеть коронавирусом. Обращение главного врача опубликовано на официальной странице ЦГБ в соцсетях.

По словам Вадима Валентиновича, как и в случае с любой другой болезнью, важно вовремя начать лечение. Медик советует начать прием лекарств в первые же дни после постановки диагноза.

— Наш опыт говорит, что чем раньше мы начнем лечение, тем оно более эффективное. Если в первые двое — трое суток начинаем принимать противовирусные препараты, то количество тяжелых форм несколько снижается. Мы можем профилактировать таким образом определенные тяжелые исходы, — рассказал главный врач азовской ЦГБ.

Он напомнил, что губернатор Ростовской области принял решение выделить средства на закупку противовирусных и антибиотиков. Эти препараты будут поставлять зараженным коронавирусом для амбулаторного лечения.