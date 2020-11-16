Медоборудование и средства защиты передали в больницы Ростовской области депутаты

Депутаты ЗакСобрания еще весной стали волонтерами. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону и в области ситуация с коронавирусной инфекцией непростая. Ежедневно covid-19 заболевает около 300 человек. Еще в начале апреля, когда трудно было даже предположить, какой размах приобретет пандемия, депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли единогласное решение стать волонтерами. Тогда Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко призвал коллег поддержать этот проект.

При этом, формы волонтерства и оказание помощи – самые разные. Это и поддержка больниц, и адресная помощь гражданам из «группы риска», многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. Помощь оказывается постоянно.

Так, только в первые недели ноября помощь доставлена в госпитали семи городов и районов области.

К примеру, в больницы городов Зверево и Белой Калитвы привезли кислородные концентраторы, которые сейчас особенно востребованы. А в госпитали Волгодонска, Морозовского и Орловского районов передали десять тысяч масок, защитные костюмы, респираторы и перчатки. Кроме того, госпиталь в Сальском районе и еще несколько медучреждений получили по две тонны питьевой воды и десятки продуктовых наборов для врачей. А в ближайших планах волонтеров – доставка помощи во все госпитали, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.

По своей инициативе дополнительную помощь оказывают многие депутаты донского парламента. В числе них Сергей Суховенко. При его содействии для Тацинской Центральной районной больницы приобрели передвижной аппарат ингаляционной анестезии. А в терапевтическом, хирургическом, детском и инфекционном отделениях Мясниковской ЦРБ благодаря участию Саркиса Гогоряна оборудованы сплит-системы.

Также добровольцы из партии «Единая Россия » работают в поликлиниках, помогая с организацией термометрии, консультированием посетителей и раздачей защитных масок.

Все необходимое приобретается за счет средств, собранных на эти цели депутатами-единороссами областного парламента и партийцами из «Единой России» регионального и местного уровней.