Снежный Дон: К кому пришла зима в Ростовской области

В Ростовской области прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области выпал первый снег. Как и предсказывали синоптики, 16 ноября осадки прошли сразу в нескольких районах донского региона.

В соцсетях уже появились первые радостные сообщения от жителей. Зимняя погода пришла как минимум в семь районов области: Верхнедонской, Миллеровский, Шолоховский, Константиновский, Дубовский, Каменский и Веселовский. Морозы по области доходят до минус семи. Во многих территориях порывы ветра доходят до 15 — 18 метров в секунду. Морозы доходят до минус семи. На дорогах — гололедица.

Не все водители были готовы к непогоде. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Однако снегом замело не только города и поселки, но и трассы между населенными пунктами. Не все водители оказались готовы к погоде. Так, в Дубовском районе водитель машины «Фольцваген Пассат» не справился с управлением и съехал с трассы. Выяснилось, что автомобилист не заменил летнюю резину на задних колесах.

Еще один инцидент произошел в Белой Калитве. Здесь женщина за рулем иномарки «Хендай» из-за снегопада потеряла управление и врезалась в ограждение. Начинающий водитель не смога самостоятельно добраться до станции техобслуживания. К счастью, инспекторы ДПС заметили водителя и устранили неисправности машины. После этого женщина продолжила путь.

Напомним, в Ростовской области прогнозируется дальнейшее ухудшение погоды. На севере и востоке области прогнозируют сильный снегопад, осадки могут достигать критических показателей.