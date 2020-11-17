«Лидеры Дона - 2020» получат поддержку правительства Ростовской области в реализации проектов

Фото: из личного архива Ю. Замыцковой

Знакомьтесь: Юлия Замыцкова, предприниматель из Ростова-на-Дону, основатель ООО «Параллель», член торгово-промышленной палаты РО, меценат. В этом году она стала одним из победителей конкурса «Лидеры Дона - 2020», представив социально ориентированный проект «Укрепление духовной силы с юных лет».

- Наше будущее в руках наших детей. А самое главное в духовном воспитании закладывается в семье. Мне всегда хотелось реализовать проект, который больше, чем твоя жизнь, который создается на века, который принесет пользу подрастающему поколению, - говорит Юлия. - Во время полуфинала конкурса мы разрабатывали перспективный план развития Зеленого острова, и я предложила открыть здесь культурно-образовательный этнопарк, отображающий многонациональные культурные, духовные и семейные традиции нашего региона.

Идея проекта - создание комплекса туристических объектов: национальных деревень народов Юга России и Северного Кавказа. В каждой из них будут места размещения и зоны для семейного отдыха.

У гостей этнопарка будет возможность познакомиться с историей, бытом, национальной кухней и народными промыслами во время отдыха и участия в развлекательно-образовательных событиях. Задача этого парка - выстроить мост между лучшими традициями предыдущих поколений и поколением новой формации посредством технологий будущего.

С одной стороны, этнопарк будет зарабатывать средства, а с другой - вести духовно-просветительскую и социальную деятельность.

Юлия Замыцкова уверена, что участие в конкурсе поможет ей привлечь внимание к проекту региональных властей и делового сообщества, ведь главная цель «Лидеров Дона» - совместно создать среду для реализации амбициозных и креативных идей, которые будут способствовать социально-экономическому развитию Ростовской области.

Фото: из личного архива Ф. Савинкова

Знакомьтесь: Филипп Савинков из Шахт, предприниматель, учредитель ООО «Донской продукт», занимал управленческие должности в компаниях регионального и федерального уровней, сталкивался как с производством полного цикла, так и с торговлей (реализацией), сферой услуг. В этом году стал одним из 15 победителей губернаторского конкурса «Лидеры Дона - 2020».

- Подал заявку на конкурс, так как было большое желание проверить свои силы, посмотреть, чего стою как личность и как профессионал, - рассказывает Филипп Савинков. - И, естественно, хотелось познакомиться с интересными и активными людьми.

Хочу заострить внимание на двух основных проектах, которые были представлены. Первый, более творческий, - это написание собственной книги, находящейся, к слову, на стадии завершения (Филипп сейчас в поисках издателя, - прим. авт.). Книга посвящена разбору характеристик и навыков человека, призванных способствовать достижению целей в бизнесе и другой рабочей деятельности, внутреннему равновесию, ведущему в конечном итоге к ощущению счастья. Содержание практической части построено в основном на собственном опыте управления, общения с людьми, а также имеет ссылки на опыт общепризнанно успешных людей.

Продолжением книги мог бы стать курс развития личности, молодых предпринимателей, построенный через индивидуальные консультации, создание собственного бренда, онлайн- и офлайн-встречи.

Второй проект - это стартап, относящийся к сфере пищевого производства полного цикла на основе технологической линии (набора оборудования). Идея находится на стадии поиска инвестора. Спрос проанализирован, подтвержден и является общероссийским.

По словам «Лидера Дона», участие в конкурсе дало возможность испытать себя в условиях жесткой конкуренции, неожиданных поворотов и непростых задач от организаторов.

- Наиболее сложной задачей всегда считал и считаю преодоление себя, - подчеркивает предприниматель. - Справившись, наладив контакт с собой, с легкостью преодолеешь любые препятствия и придешь к своей мечте. Выражаю благодарность организаторам конкурса «Лидеры Дона - 2020». Надеюсь, что победа будет способствовать реализации моих проектов.

Узнать подробности о самом конкурсе можно на сайте www.лидерыдона.рф

Материал подготовлен в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Официальный портал поддержки предпринимателей Ростовской области - www.mbrostov.ru