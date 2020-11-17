«Умирают наши мамы и папы»: Ростовский ведущий - о работе в ковидном госпитале

Владимир Берадзе выполняет функции младшего и среднего медперсонала в ростовской больнице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовчанин Владимир Берадзе до пандемии вел праздники и играл в Клубе веселых и находчивых. Когда весной в России появились первые заболевшие, он сразу понял, что ситуация серьезная. Сначала парень стал волонтером горячей линии по вопросам инфекции, а позже - сотрудником ковидного госпиталя при ЦГБ. Параллельно с непростой работой он помогает другим больницам как волонтер - собирает деньги на средства защиты.

НЕ БОЯЛСЯ НИ КРОВИ, НИ ТРУПОВ

Еще в марте Владимир серьезно заинтересовался вопросами вирусологии. Он изучал информацию, расспрашивал знакомых, работающих в системе здравоохранения. Стало ясно, что пандемия продлится не один месяц, ситуация сложная, а действовать нужно уже сейчас.

- В апреле я устроился оператором колл-центра по вопросам коронавируса. Разъяснял людям, что делать и куда обращаться в той или иной ситуации, чтобы решить вопрос и не паниковать. Тогда в день на линию поступало по 20 звонков. Позже о горячей линии узнали больше людей, могли обратиться уже до 80 человек, - говорит Владимир.

Летом парень решил полностью подключиться к борьбе с коронавирусом. Он окончил медицинские курсы и пошел работать в ковидный госпиталь. Сейчас Владимир выполняет функции среднего и младшего персонала в реанимации. В свою смену парень дважды заходит в красную зону, где работает по четыре - шесть часов.

Летом ростовчанин начал работать в ковидном госпитале при ЦГБ. Фото: instagram.com/61fank.

- Я давно занимаюсь благотворительностью, помогаю хосписам и домам престарелых, - признается он. - Проходил для этого курсы и по уходу за тяжелыми больными, и по первой медпомощи. Поэтому никакого шока я не испытал. Меня не пугает вид крови или трупов, потому что все это я видел и раньше.

МАСКИ ЗАЩИТНЫЕ

Параллельно с работой Владимир помогает и другим больницам, собирает деньги на маски, перчатки. Началось все с объявления в соцсетях.

- Я просто написал в Инстаграме: «Ребята, ситуация сложная. Напишите, если вы готовы помогать или если вам нужна помощь», - вспоминает ростовчанин. - Сразу отозвались несколько человек, которые в итоге и вывели на отделение, которому теперь мы помогаем.

По словам Владимира, проблемы чаще всего возникают в обычных больницах, а не в ковидных госпиталях. Первичное звено попало под удар пандемии, но маски и перчатки до сих пор закупают по норме. Например, меняет маску раз в два-три часа. Однако, если он общался с зараженным, ее нужно тут же выбросить. Вот и получается, что средств защиты приходит меньше, чем требуется.

Еще весной Владимир понял, что не во всех больницах хватает средств защиты. Фото: instagram.com/61fank/

Кроме масок, респираторов и перчаток, волонтеры покупают памперсы для больных, гигиенические салфетки, лекарства от пролежней. Однажды поставили два десятка очков в реанимацию. Иногда медиками приходится и отказывать. Так, однажды фельдшеры скорой попросили противочумные костюмы, но такую сумму собрать было сложно.

- За все время мы помогли 14 больницам, части из них - на постоянной основе. Кроме Ростова, отправляли товары в Новочеркасск, Азов, Шахты, - рассказывает Владимир. - Во-первых, далеко не во всей области о нашей помощи знают. Во-вторых, медикам иногда сложно поверить, что кто-то может им помочь.

Кроме масок и перчаток жители собирают деньги на средства гигиены для тяжелых больных. Фото: instagram.com/61fank/

Люди по-разному реагируют на просьбы о помощи. Но тут, по наблюдениям волонтера-блогера, многое зависит от сезона и эмоционального состояния людей. Если летом удавалось собрать до 20 тысяч рублей, то сейчас - от 60 до 90. Еще в июле и августе ростовчане были расслаблены, но осенью с ростом заболевших снова начали беспокоиться.

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Несмотря на рост зараженных, не все люди понимают серьезность ситуации. Владимир считает, что людям нужно ежедневно напоминать о реальном положении дел. До сих пор многие начинают верить в опасность только после тяжелой болезни или смерти близких.

Владимир каждый день видит, что медики в напряжении, кадров не хватает, в реанимацию попадают и умирают не только пожилые, но и молодые. В последнее время он всеми способами пытается достучаться хотя бы до знакомых.

- Когда объявлял последний сбор, опубликовал в Инстаграме жесткое видео - трупы в специальных пакетах, - признается блогер. - Естественно, я не показывал ни людей, ни бирки, никаких данных. Пост получил очень разные отклики. Даже некоторые медики усомнились, правильно ли это. Но я считаю, что сейчас нужна такая шоковая терапия.

Ранее Владимир занимался волонтерством, помогал хосписам и домам престарелых. Фото: instagram.com/61fank/

По словам Владимира, одно дело - видеть по телевизору медиков в костюмах, которые ходят по кабинетам, совсем другое - осознать, что болезнь приводит к жертвам. До сих пор многие считают, что опасаться стоит только пенсионерам.

- Главный вопрос - здоровье людей, - говорит парень. - Во-первых, молодые и сами попадают в реанимацию. Во-вторых, они могут заразить пожилых. Со временем мне надоело объяснять это в деликатной форме. Я просто говорю, что умирают не просто пожилые, умирают наши мамы и папы.