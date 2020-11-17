На данным момент лечение в стационарах получают 1 883 пациента. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 ноября 2020: число зараженных дончан приближается к 36 тысячам. В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 129 человек. Всего по Ростовской области коронавирусом заразились еще 312 жителей. Число инфицированных с начала пандемии достигло 35 907.

Наибольшую долю новых заболевших составили люди от 46 до 65 лет — 39,8 процента. Кроме того, 33 процента зараженных — жители от 18 до 45 лет, а 20,2 процента — пожилые от 66 до 79 лет и 0,6 процента — дети.

На данным момент лечение в стационарах получают 1 883 пациента. Состояние 151 заболевшего оценивается как тяжелое. Люди подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подтвердилась смерть от ковида еще 18 человек. Это восемь женщин в возрасте от 52 до 86 лет и 11 мужчин от 64 до 84 лет. У всех диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за все время жертвами инфекции стали 1 092 пациента.

За сутки выздоровели 300 зараженных. За весь период от коронавируса вылечились 28 774 человека.